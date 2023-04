TRAZ e TRÁS: qual está errada?

TRAZ e TRÁS: como usar essas expressões?

As expressões “traz” e “trás” são motivos de muita confusão entre os estudantes brasileiros, uma vez que elas são palavras muito parecidas.

Dessa maneira, para te ajudar a obter um bom desempenho no ENEM ou nos vestibulares, o artigo de hoje trouxe um resumo sobre as principais regras que envolvem o uso dessas duas expressões. Vamos conferir!

TRAZ e TRÁS: comentário geral sobre as expressões

As expressões “traz” e “trás” recebem o nome de homófonas. Isso acontece porque as duas palavras possuem grafias diferentes, significados diferentes, mas pronúncias iguais. Com isso, é muito comum que os estudantes sintam certa dificuldade no momento em que precisam utilizar “traz” ou “trás”.

“Traz”: como usar?

“Traz”, escrito sem acento e com a letra Z no final, é a conjugação do verbo “trazer” na terceira pessoa do singular e no presente do indicativo. Essa expressão significa, portanto, um indivíduo que “transporta” ou “carrega” uma determinada coisa.

Vamos observar alguns exemplos para que essa definição fique mais clara:

Ele traz sempre um pão para o meu café da manhã

Paulo traz o jornal todos os dias

Ele sempre traz de volta o que restou

Uma criança traz alegria para o lar de qualquer um

Toda segunda-feira ela traz a minha encomenda

E há quem diga que dinheiro não traz felicidade

“Trás”: como usar?

Trás, palavra escrita acento agudo na letra A e que termina com a letra S, se refere à posição em que alguém ou algo está localizado.

É muito comum que essa expressão, quando utilizada em uma determinada frase, apareça acompanhada por uma preposição, sendo as mais comuns “de”, “para” e “por”. Nesse caso, “trás” e a preposição formam uma locução prepositiva, gerada a partir da junção de duas palavras que passam a ter função de preposição.

Vamos observar alguns exemplos:

Por favor, passe por trás da cadeira que está aqui.

Minha mãe veio de trás do balcão para me ajudar.

Olhe para trás e veja tudo o que viveu para chegar até aqi.

O que será que está por trás disso tudo?

Principais usos de “traz” e “trás”



Você também pode gostar:

Agora que você entendeu quais são as principais diferenças entre “traz” e “trás”, vamos conferir quais são os três usos mais comuns das duas expressões.

Verbo “trazer” no presente

Como já vimos, “traz” pode ser usado como uma forma verbal quando o objetivo é indicar que alguém está levando algo de um lugar para outro no momento da fala.

Confira um exemplo: “Minha amiga sempre traz lanche para a escola”

“Trás” como advérbio

A expressão “trás” pode ser usada como um advérbio quando o objetivo for indicar uma posição posterior ou algo que aconteceu depois de outro fato.

Confira um exemplo:

Você deve sempre usar cinto no banco de trás.

“Trás” como preposição

A expressão “trás” pode ser usada também como uma preposição. Isso acontece quando o intuito é indicar que algo está atrás de outra coisa.

Vamos conferir um exemplo para que essa explicação fique mais clara:

O meu inimigo estava por trás disso tudo desde o começo

Nessa situação, “trás” tem o mesmo sentido de “atrás de”.



“Traz” e “trás”: exercício para praticar

Agora que você já conhece os principais usos e das palavras “traz” e “trás”, resolva este pequeno exercício para colocar os seus conhecimentos em prática. As respostas podem ser encontradas no final do texto de hoje, embaixo das questões.

Essa lembrança do Facebook me _ excelentes recordações. Ele chegou por_ e me deu um susto. Todo dia minha mãe me _ um lanchinho. Nenhum dos meus amigos pode ser deixado para _

Respostas: 1 – traz / 2 – trás / 3 – traz / 4 – trás