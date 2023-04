Trevor Ariza supostamente faliu desde que deixou a NBA e não pode pagar pensão alimentícia

Trevor Arizaque se aposentou do NBA em 2022, não pode mais pagar por seu estilo de vida antes luxuoso e está pleiteando pagamentos de pensão alimentícia mais baixos, de acordo com RadarOnline.

Ariza, 37, está passando por um divórcio acalorado com a ex-esposa Bree Andersonque exige que a pensão alimentícia seja suficiente para manter a vida chique que lhe deu enquanto casado.

O antigo Los Angeles Lakers o jogador afirma não ter mais uma renda mensal média e está vivendo de um pagamento único e não recorrente de $ 418 mil do NBAmais $ 4.000 de uma propriedade que ele aluga.

As despesas mensais de Ariza incluem, mas não estão limitadas a: $ 13 mil para hipoteca, $ 13 mil em pensão alimentícia para seu outro filho, $ 14 mil em vários veículos e $ 19 mil em “outras” coisas.

As “outras” coisas consistem no que ele paga a seu assistente pessoal, treinamento de basquete para seus filhos, massagens, aulas de boxe, cuidados pessoais e US$ 2.500 para sua namorada.

Ariza espera que pagar suas despesas mensais ao juiz o ajude a pagar a pensão alimentícia em um valor muito menor.

Trevor Ariza está desempregado

“Estou em processo de reduzir minhas despesas mensais já que agora estou desempregado e não posso manter meu antigo estilo de vida”, escreveu Ariza, por RadarOnline.

Ariza, que afirma ter ganho apenas US$ 61 mil este ano, tem vários investimentos e faturou mais de US$ 115 milhões em quase 20 anos jogando basquete profissionalmente.

Anderson quer que a pensão alimentícia de Ariza seja suficiente para continuar fornecendo a ela uma mansão, carros de luxo, funcionários particulares e muito mais.

Ela também obteve uma ordem de restrição contra Ariza por supostamente aparecer em sua residência sem avisar e alega que ele a abusou fisicamente durante anos.

Ariza nega todas as acusações e afirma que foi a parceira abusiva no relacionamento deles. Eles vão se enfrentar no tribunal ainda este mês.