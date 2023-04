Tristan Thompson agora um Laker, mais perto de Khloe em meio a aparente reacender

Tristan Thompson está assinando com o Los Angeles Lakers, o que significa que ele voltará a trabalhar com LeBron — mas, também, ele estará muito mais perto de Khloé Kardashian … e isso é significativo.

a equipe conseguiu oficial em meio a relatos de que TT havia assinado com eles, levando para a mídia social para anunciar que ele era, de fato, um Laker agora enquanto se dirigem para os playoffs. De acordo com os especialistas da NBA, ele está sendo contratado para adicionar profundidade ao banco – especialmente quando se trata de grandes homens.

O Lakers está contratando dois jogadores hoje para adicionar profundidade para a pós-temporada, disseram fontes à ESPN. LA contratará o armador Shaq Harrison, um armador defensivo, e Tristan Thompson, um pivô veterano com experiência em playoffs nos times de LeBron James em Cleveland. Ambos os jogadores… —Dave McMenamin (@mcten) 9 de abril de 2023

Parece que ele também terá um tempo de jogo significativo … considerando que ele é um veterinário e sua história com LBJ nos playoffs – sem mencionar que uma boa quantidade de titulares atuais do Lakers está sofrendo com lesões no momento. armador Shaq Harrison também está assinando.

Esta é uma ótima notícia para o Laker Nation, já que suas chances de um playoff pareciam pequenas apenas algumas semanas atrás. Agora, no entanto, eles têm uma chance real… supondo que consigam passar pelo torneio play-in – que começa esta semana. Os Lakers estão enfrentando os Timberwolves.



Claro, Tristan agora sendo um Laker pode ser visto como uma boa notícia para outra pessoa … e essa seria sua mãe, Khloe – que provavelmente o verá muito mais no verão.

O cara já está muito aqui em LA do jeito que está – lembre-se, ele e KK compartilham 2 filhos juntos … e eles têm saído bastante nos últimos meses enquanto continuam a co-pais. eles eram mesmo no McDonald’s no mesmo passeio na semana passada.

Considerando todos os outros sinais do que com certeza parece ser um reacender romântico … algo nos diz que Khloe pode estar muito emocionado com a transferência de Tristan para a costa oeste também.