TRISTEZA: LULA não pensa duas vezes, bate o martelo e define PÉSSIMA NOTÍCIA para o BOLSA FAMÍLIA

Esta quarta-feira (12),está sendo um dia tenso para milhões de brasileiros que fazem parte do programa Bolsa Família. A péssima notícia é que o Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome confirmou a exclusão de cerca de 1,2 milhão de usuários que estão dentro do projeto social.

A pasta afirma ainda que vai excluir outras 125 mil contas de pessoas que não apresentam mais o perfil do Bolsa Família e que não estavam sequer mais sacando o dinheiro do benefício social há mais de seis meses. Ao todo, são esperados mais de 1,3 milhão de cortes considerando todos os casos analisados.

O Governo Federal deverá passar toda esta quarta-feira (12), enviando mensagens de texto para as pessoas que forem bloqueadas do sistema do Bolsa Família. O cidadão pode se antecipar e conferir como está a situação da sua conta através do aplicativo oficial benefício.

Quem está no alvo?

O Ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias (PT), disse em entrevista ao jornal O Globo, que o novo foco do pente-fino do Governo Federal está nas pessoas que se cadastraram no Cadúnico como famílias unipessoais, mais especificamente entre os meses de maio e outubro do ano passado.

Por que este período de tempo está sendo analisado? Aqueles foram justamente os meses do período eleitoral. O Governo atual suspeita que a antiga gestão tenha liberado a entrada no Bolsa Família até mesmo de pessoas que não podiam receber o saldo, apenas com objetivos eleitorais. Membros do antigo Ministério da Cidadania negam que houve qualquer tipo de ação neste sentido.

Ao todo, o Ministro Wellington Dias estima que pouco mais de 6 milhões de pessoas que entraram no projeto durante o período eleitoral tiveram que passar por um pente-fino. Destas, 1,2 milhão terão que sair do projeto social.

O que fazer se eu for bloqueado do Bolsa Família?

Segundo informações do Ministério, o bloqueio no sistema do Bolsa Família é apenas a primeira etapa do cancelamento. Ao receber a mensagem da pasta, o cidadão já deixa de receber o dinheiro do programa social.

Contudo, ele terá um prazo de 60 dias, ou seja, dois meses para conseguir regularizar a sua situação. Na grande maioria dos casos, será necessário se deslocar presencialmente até um Centro de Referência Social (CRAS), ou uma Central do Cadúnico na sua cidade para tentar atualizar os seus dados e consequentemente reverter a situação.

Caso o cidadão consiga resolver as pendências no cadastro, é possível que ele retorne ao projeto social a partir do próximo mês de maio. Não haverá pagamento retroativo para estas situações. Se o indivíduo não resolver as pendências em 60 dias, terá o recebimento definitivamente cancelado.

Não é o primeiro bloqueio

Esta não é a primeira vez que o Ministério do Desenvolvimento Social realiza um grande bloqueio nas contas do Bolsa Família. Em março, estima-se que mais de 1,5 milhão de pessoas foram excluídas do benefício social.

Contudo, naquela primeira fase de exclusões, o foco não estava nas famílias unipessoais, mas naquelas que estavam apresentando dados inconsistentes de renda per capita. Segundo o Governo, existiam casos de pessoas que estavam recebendo o Bolsa Família ao mesmo passo em que possuíam renda superior a R$ 6,5 mil mensais.



“Na primeira leva, encontramos pessoas com renda elevada. Agora, qual situação encontramos? Uma família em que o marido se inscreveu, a esposa se inscreveu, o filho se inscreveu, ou seja, três pessoas da mesma família inscritas como se fossem três famílias. O Bolsa Família tem um foco na família, o que se deseja é que se garanta a condução de uma renda que possa trazer um padrão de renda para suprir o consumo”, disse o Ministro.