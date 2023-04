Tua Tagovailoa diz que pensou em se aposentar após várias concussões

Reproduzir conteúdo de vídeo



Tua Tagovalioa acabou de revelar que considerou deixar sua carreira na NFL para trás devido às inúmeras concussões que sofreu na última temporada … mas, no final das contas, ele não conseguiu se aposentar.

O Dolphins QB – que perdeu vários jogos na última temporada enquanto lutava contra lesões na cabeça – disse a repórteres na quarta-feira que a concussão que encerrou sua temporada em dezembro realmente o fez pensar em seu futuro.

“Acho que considerei isso por um tempo”, disse Tua. “Tendo sentado com minha família e sentado com minha esposa e tendo essas conversas. Mas seria difícil para mim abandonar este jogo, com a idade que tenho, com meu filho.”

“Sempre sonhei em crescer, brincar o máximo possível para que meu filho soubesse exatamente o que estava vendo seu pai fazer. É minha saúde. É meu corpo. Sinto que isso é o melhor para mim e minha família. Eu amo o jogo de futebol”.

Repetição completa da jogada de concussão do Tua (possível). Ele foi atingido por Matt Milano e acertou a grama com a cabeça. pic.twitter.com/29dqNyJ45L — René Bugner (@RNBWCV) 25 de setembro de 2022

Tagovailoa, 25, sofreu o que parecia ser seu primeiro ferimento na cabeça da temporada contra o Bills em setembro – e então ele sofreu um concussão devastadora poucos dias depois contra o Bengals.

A cena em Cincinnati foi assustadora… ele perdeu a consciência após bater a cabeça no chão ao ser derrubado – e teve que ser retirado do campo em uma maca. Ele ficou fora de ação nas duas semanas seguintes antes de retornar para o jogo dos Dolphins contra o Steelers na semana 7.

Tagovailoa então sofreu outra concussão contra o Packers no Natal, forçando-o a perder os dois últimos jogos do time. Alguns especialistas em lesões na cabeça, como o Dr. Bennet Omalu fortemente insistiu com ele aposentar-se.



Mas Tua foi enfático na quarta-feira, isso não vai acontecer agora … dizendo que ele está tendo aulas de jiu-jitsu para garantir que ele aprenda a cair com segurança.