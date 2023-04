Tutorial de como usar uma fonte de alimentação de 12 Vcc para Starlink RV (guia) 2023

Desde o início do Starlink, ele mudou a face de toda a indústria da Internet. Além disso, oferece muito mais recursos e muitos planos para todos os gostos. No entanto, existem muitos nômades digitais que vivem com um Starlink RV. Agora, quando o RV está parado, o uso do Starlink pode prejudicar a bateria, se não o gerador. É por isso que muitas pessoas querem saber sobre uma fonte de alimentação de 12V DC para Starlink RV. Aqui está o nosso guia para ajudá-lo a fazer isso de uma maneira fácil de entender.

Como o Starlink funciona em 12V DC?

Um Starlink funcionará normalmente em 12V DC, assim como faria com a eletricidade doméstica normal, seja 110V ou 220V. Dependendo do seu país de residência, você pode ter qualquer coisa entre 110V e 220. Recomendamos estritamente que você siga este guia se não quiser usar um inversor ou algo do tipo.

As baterias em geral são usadas para alimentar tudo, desde trailers e vans até plataformas terrestres e até cabines fora da rede. No entanto, a eficiência é muito importante para aproveitar ao máximo a energia disponível.

O próprio roteador Starlink RV pode alimentar o prato Starlink porque recebe eletricidade de uma tomada de parede padrão e a altera para alimentação de 48 V CC para o prato. Para uso doméstico, onde a energia CA está prontamente disponível na rede, está perfeitamente bem.

Por outro lado, é necessário um inversor para alimentação CA ao usar um sistema de bateria fora da rede. Assim, no roteador, DC seria convertido em AC e depois convertido de volta em DC. Ter que converter para CA uma segunda vez é ineficiente e desperdiça energia.

Aviso de precaução: É imperativo exercer prudência ao consultar este guia. O manuseio inadequado da eletricidade pode representar um risco significativo se as medidas de segurança necessárias não forem implementadas. Esteja ciente de que qualquer modificação não autorizada no hardware Starlink tornará a garantia nula e sem efeito.

Como alimentar a Internet Starlink RV usando uma fonte de 12 V CC

Agora que você sabe por que DC é importante durante suas viagens fora da rede, você pode querer usar a fonte de 12 V DC em sua configuração. Aqui estão as etapas necessárias que você deve seguir para alimentar o Starlink RV usando 12V DC. Mas antes, vejamos os pré-requisitos:

Pré-requisitos:

Adaptador Ethernet Starlink: Este é um componente obrigatório se você deseja usar uma fonte de 12V DC para alimentar seu Starlink. Criamos um guia dedicado para ajudá-lo a comprar o cabo Ethernet Starlink e configurá-lo. Conversor de 48 V CC para CA: O prato Starlink funciona com energia de 48V. Esta fonte de alimentação DC/DC aceita 12V ou 24V da sua bateria. Você pode ignorar este produto se a configuração da bateria já operar em 48V. Roteador Wi-Fi: Você não pode usar o roteador Starlink original para o método de fonte de alimentação de 12V. Em vez disso, você precisará ignorar seu Starlink e usar um roteador de terceiros. Conectores de emenda: Isso será usado para conectar o injetor POE e o fio DC – DC. Injetor POE: Os 48V da fonte de alimentação CC serão transferidos para o prato Starlink por meio de um POE. POE significa power over Ethernet. Tanto o modem via satélite quanto o roteador sem fio podem ser conectados às suas duas portas Ethernet. Ferramenta de crimpagem RJ45 / Cortadores de fio: Usado para cortar fios. Alicates comuns não podem ser usados. Conectores RJ45: Usado para conectar portas ethernet e roteador ao prato. Cabo Ethernet (Preferencialmente CAT 6): Isso será usado para conectar seu roteador ao injetor POE, você precisará de um cabo Ethernet. Um é normalmente incluído com o roteador de reposição. Certifique-se de que o cabo é compatível com CAT 6 devido à internet de alta velocidade.

Depois de reunir todos os componentes, você está pronto para começar.

Passo 1: Modificação do Adaptador Starlink

Depois de coletar todos os materiais necessários para a tarefa de conversão, você está pronto para começar. Então, para começar, precisamos substituir o conector Starlink do Adaptador Ethernet, que é proprietário, por um conector RJ45 blindado. Essa modificação permitirá que o prato seja alimentado por nossa própria fonte de alimentação, em vez de depender do roteador Starlink.

Se você decidir pular o Adaptador Ethernet e modificar diretamente o cabo Starlink, o processo permanece o mesmo. Recomendamos que você não corte o cabo Starlink para evitar problemas de garantia.

O Starlink usa uma pinagem POE (power over Ethernet) que difere da pinagem POE padrão. No entanto, esse problema pode ser facilmente resolvido ajustando a fiação de nossos conectores RJ45, que varia do padrão T-568B usado convencionalmente ao terminar os conectores RJ45.

Etapa 2: preparar os cabos

Usando um alicate, remova o conector do roteador Starlink do Adaptador Ethernet (ou cabo Starlink). Em seguida, retire aproximadamente 2 polegadas de isolamento para expor os condutores e a blindagem. A maioria das ferramentas de crimpagem possui uma lâmina de decapagem de fio projetada especificamente para esta tarefa.

Retire a película de blindagem e dobre-a no cabo; trataremos disso mais tarde. Localize o fio dreno, ou seja, o condutor desencapado, e dobre-o para fora do caminho por enquanto. Isso nos deixa com 8 pares trançados, totalizando 16 fios. Quatro dos pares têm fio de bitola maior, enquanto os outros 4 são menores em tamanho. Descarte os pares menores, pois não são necessários.

Desenrole todos os 4 pares e endireite cada um dos 8 fios da melhor maneira possível. Segure o cabo com a mão esquerda com os fios apontando para a direita. Organize os fios na ordem especificada na pinagem fornecida acima.

Quando estiverem na ordem correta, use o polegar e o indicador esquerdos para achatá-los e endireitá-los, garantindo que estejam bem juntos e na ordem certa.

Etapa 3: instalação do conector RJ45

Continue segurando os fios com o polegar e o indicador esquerdos, certificando-se de que todos os 8 condutores estejam na ordem correta, achatados e endireitados. Faça um corte nivelado em todos os fios com um alicate, removendo cerca de meia polegada. Isso deixa você com uma ponta limpa e reta.

Pegue seu conector RJ45 e insira-o nos fios, certificando-se de que o lado da aba esteja voltado para baixo após inserir o conector, certifique-se de que os fios ainda estejam na ordem correta. Ao segurar o cabo com a mão esquerda, a ordem de cima para baixo deve ser a seguinte: Branco/Laranja, Laranja, Azul, Branco/Verde, Verde, Branco/Azul, Branco/Castanho e Marrom.

Nesta fase, dobre a folha e drene o fio de volta ao longo do cabo. Deslize o conector RJ45 para trás, certificando-se de que o revestimento do cabo, a folha e o fio de drenagem sejam inseridos no conector o máximo possível. Use sua ferramenta de crimpagem para crimpar o conector RJ45 para terminar o cabo. Corte qualquer excesso de fio que restar e também qualquer fio de alumínio e dreno que se estenda além do conector.

Passo 4: Construção de fonte de alimentação para Starlink

A fonte de alimentação Starlink agora deve ser construída. Primeiro, verifique os fios do conversor DC para DC. A entrada e a saída devem estar claramente identificadas nesses cabos. Coloque os fios de entrada de tensão em algum lugar seguro porque você precisará deles para conectar seu sistema de bateria daqui a pouco. Mantenha sua atenção nos fios de saída de tensão. Branco é para positivo e preto é para negativo.

A entrada DC do injetor POE deve ser conectada aos fios de saída de tensão com o fio branco conectado ao terminal positivo e o fio preto conectado ao terminal negativo. Antes de prender o fio com uma chave de fenda, pode ser necessário remover cerca de um quarto de polegada do isolamento. Certifique-se de que a polaridade está correta, verificando-a cuidadosamente.

Conecte os dois fios finais do conversor DC-DC ao seu sistema de bateria assim que a fase de fornecimento de energia do projeto estiver concluída. Encontre a melhor maneira de alimentar a tensão CC em sua fonte de alimentação Starlink DC, que varia dependendo do seu caso de uso. Em um RV, por exemplo, você pode instalar um bloco de fusíveis e unir os fios. Para evitar ligar acidentalmente seu projeto muito cedo, remova o fusível primeiro.

Você deve terminar a instalação e configuração do roteador antes de tocar nos cabos. Para evitar problemas no futuro, é melhor realizar a configuração inicial agora. Para configurar seu roteador corretamente, você deve consultar a documentação fornecida pelo fabricante. Se você quiser testar sua fonte de alimentação assim que conectá-la, configure um nome e senha Wifi em seu roteador.

Etapa 5: preparar o cabo Ethernet do roteador

Agora estamos avançando para o final desta configuração completa. Agora temos que conectar o injetor POE ao roteador. Para isso, precisamos modificar uma extremidade de um cabo Ethernet. Se você comprou um roteador de reposição, provavelmente ele veio com um cabo Ethernet que você pode usar. Caso contrário, você pode encontrar facilmente um em uma loja de eletrônicos ou casa.

Semelhante ao que fizemos antes, mas agora só precisamos modificar uma extremidade do cabo Ethernet para corresponder à pinagem Starlink POE. A pinagem será a mesma da extremidade modificada do cabo Starlink. Ao contrário do cabo Starlink blindado, o cabo Ethernet não terá uma folha ou um condutor de linha de drenagem, mas você ainda pode usar os conectores RJ45 blindados.

Conecte a extremidade do conector RJ45 modificado do cabo Ethernet ao injetor POE e conecte a outra extremidade do cabo Ethernet ao roteador Wifi. Com isso, o injetor POE já está conectado ao roteador, concluindo o processo de configuração.

Etapa final: conecte tudo

Se você seguiu cuidadosamente as etapas acima, agora pode começar a testar. Conecte a bateria da maneira que você decidir à entrada do conversor DC-DC. Colocar energia de volta na minha fonte de alimentação Starlink DC é tão simples quanto substituir o fusível no bloco de fusíveis do meu RV.

Conecte o cabo parabólico Starlink ao adaptador Ethernet se estiver seguindo este tutorial. Depois disso, conecte seu Adaptador Ethernet Starlink (ou cabo Starlink) à porta de alimentação do injetor POE por meio do conector RJ45 que você modificou.

O próximo passo é configurar o roteador. A porta de dados do injetor POE deve ser conectada à porta WAN ou Internet do roteador por meio de um cabo Ethernet. Conecte também a fonte de alimentação do roteador. Primeiro, verifique se o roteador está ligado. Você deve passar pelo processo de configuração do roteador agora, se ainda não o fez. Para fazer isso, consulte o manual que acompanha o seu roteador.

Teste

Agora chega a hora de testar a configuração. Certifique-se de colocar o Starlink do lado de fora. Não se esqueça das instruções de configuração.

Em seguida, verifique se o prato Starlink está ligado e recebendo um sinal. Além disso, não há luzes ou outros indicadores, mas depois de conectar o cabo Starlink, o prato deve girar automaticamente para a posição vertical, a menos que você o coloque em uma posição retraída.

Ele procura satélites e aponta para a direção certa. O aplicativo Starlink, acessado em um smartphone (conectado à rede Wi-Fi do roteador, claro), pode ser usado para verificar se a antena está ativa ou não. Alternativamente, você pode acessar http://dishy.starlink.com/ de qualquer dispositivo em sua rede Wi-Fi com um navegador de internet.

Conclusão

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre como você pode alimentar o Starlink RV usando uma fonte de 12V DC. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você ainda tiver alguma dúvida ou pergunta, pode comentar abaixo para obter ajuda.

