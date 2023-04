Twitter Blue: Quem são as celebridades que não querem pagar Elon Musk 8 dólares por mês para manter sua conta verificada

Twitter já anunciou que começará a remover cheques azuis de contas verificadas que não se inscreveram para um Twitter Azul inscrição.

Seguindo Elon MuskApós a aquisição da empresa, o bilionário decidiu introduzir uma taxa mensal de oito dólares para as pessoas que desejam receber um cheque azul ao lado de seus nomes no Twitter.

A famosa plataforma de mídia social introduziu o sistema de verificação em 2009, depois que foi processada pelo ex-gerente do St. Louis Cardinals, Tony La Russa, por falsificação de identidade.

As celebridades tendem a ter contas verificadas, mas é duvidoso que decidam pagar para manter o visto azul depois de 1º de abril. Vários usuários de alto perfil já declararam que não estão dispostos a pagar para que sua conta seja verificada.

“Bem, acho que meu carrapato azul vai acabar em breve, porque se você me conhece, não vou pagar os 5” Estrela do Los Angeles Lakers, LeBron James enfatizou com um post no Twitter.

Enquanto isso, a estrela da NFL Patrick Mahomes se perguntou quando o Twitter “tirando nosso cheque” antes de enfatizar, brincando, que ele não pode pagar a mensalidade porque tem que alimentar seus filhos.

Linebacker do Dallas Cowboys Micah Parsons deixou claro que não tem intenção de pagar pelo cheque azul e brincou que “começaria a fazer contas de trolls agora”.

Ex-astro do Chiefs Colina Tyreek juntou-se ao movimento, indicando que “por $ 8 dólares vocês podem ter esta marca de seleção azul, não preciso de nenhum tipo de plano.”

cantor de musica sertaneja Jimmy Allen é outra celebridade que declarou que não pagará pelo carrapato azul.

“NÃO estou!! Pagando pelo cheque azul no twitter. Vou ficar sem cheque azul. Eu sei que sou eu”, ele twittou.