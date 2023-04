Tyreek Hill é cruelmente torrado online por TikToker Annie Agar após seu infeliz vídeo viral da NFL

Shots disparados! Uma guerra de palavras estourou no Twitter entre oO wide receiver de futebol americano do Miami Dolphins, Tyreek Hill, e a estrela do TikTok, Annie Agar. Os dois trocaram algumas brincadeiras hilárias na plataforma de mídia social, e os fãs simplesmente não se cansam.

A briga engraçada foi iniciada por TikToker Annie depois que ela postou um tweet mencionando Hill diretamente, dizendo “é assim que Tyreek Hill se sente o tempo todo, não é? Nunca me senti mais rápido @IndyCar, muito obrigado por me receber! Experiência irreal.” A legenda foi acompanhada por um vídeo de Agar testando alguns carros de corrida que serão usados ​​no Acura Grand Prix da NTT Indycar em Long Beach.

Hill interpretou o comentário como um elogio e respondeu de forma sedutora, dizendo: “Annie, se você quiser meu número, é só dizer isso.”

Annie foi ainda mais perspicaz em sua resposta e deu um tiro atrevido na estrela da NFL: “Agradeço, cara, mas vi o vídeo daquele garoto no seu acampamento, parecia que ele já tinha o seu número”. Só para deixar claro que não houve má intenção em sua resposta, a estrela da mídia social deixou um emoji piscando e rindo.

Agar fazia referência a um vídeo em que o Campeão do Super Bowl LIV foi facilmente contornado por um jovem participante em seu acampamento da NFL. O último tweet do TikToker ganhou bastante força online, especialmente entre os envolvidos na NFL