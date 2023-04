Tyrese é preso por desacato e deve pagar US$ 636 mil por pensão alimentícia e ex-advogado

O juiz Tyrese chamado publicamente antes de sua audiência de custódia dos filhos ordenar que ele desembolse quase US $ 250.000 para sua ex-esposa e quase US $ 400.000 para o advogado dela!

O ator/cantor estava no tribunal do condado de Fulton na terça-feira para lidar com sua batalha de pensão alimentícia em andamento Samantha Lee Gibson — o principal problema é que Tyrese se recusou a pagar os $ 10.000 / mês que ele estava ordenado a pagar em agosto passado, porque sentiu que o juiz era “racista” e tendencioso contra ele.