Tyrese Maxey carrega 76ers contra o Nets no jogo 2, Sam Cassell leva o crédito

Tele Philadelphia 76ers (3) derrotou o Brooklyn Nets (6) Segunda-feira à noite no Wells Fargo Center para entrar no Jogo 3 com uma vantagem de 2-0 na primeira rodada da Eliminatórias da NBA de 2023. Tyrese Maxey roubou o show e assistente técnico Sam Cassell ficou feliz em receber todo o crédito.

Maxey, 22, carregou os Sixers como James Harden e Joel Embiid lutou para marcar. Durante a coletiva de imprensa pós-jogo do jovem guarda, Cassell interrompeu para lembrar algo à sala.

Torcedor extasiado do 76ers revela mau funcionamento do guarda-roupa durante comemoração

“meu protegido“, gritou Cassell.

A sala de imprensa e Maxey simplesmente riram enquanto o treinador se afastava. Cassell, que poderia assumir seu próprio time em breve, chegou à Filadélfia com Doc Rivers em 2020, logo depois que a franquia convocou sua estrela em ascensão.

Maxey terminou a competição com 33 pontos, a melhor marca do jogo, acertando um total de 13 de 23 em campo e 6 de 13 além do arco.

Joel Embiid não está à altura, James Harden luta

Embiid, 29 anos, marcou apenas 20 pontos em 11 arremessos. Ele compensou a falta de rendimento ofensivo com 19 rebotes e três bloqueios. Suas oito viradas cancelaram sete assistências.

Harden, 33, marcou apenas oito pontos em 3 de 13 arremessos do chão. Tobias Harrisque marcou 20 pontos pelo time da casa, foi o único outro destaque além de Maxey.

Ainda assim, um fraco desempenho ofensivo do Nets deu uma vitória ao 76ers. Outro que não seja Cameron Johnsonde 28 pontos, Pontes de Mikal‘ 21 pontos e Spencer DinwiddieCom 12 pontos, o restante do time do Brooklyn somou apenas 23 pontos.

O Brooklyn tentará evitar cair para um déficit de 3 a 0 na série ao receber o Philly no Barclays Center nos próximos dois jogos, começando na quinta-feira, 20 de abril.