UEL inicia aplicação das provas da 2ª fase do Vestibular 2023

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) inicia na tarde deste domingo, dia 2 de abril, a aplicação das provas da 2ª fase do Vestibular 2023. De acordo com o cronograma, a 2ª fase acontecerá nos dias 2, 3 e 4 de abril, no período da tarde.

O início das provas está marcado para as 14h (horário de Brasília). Conforme as orientações da UEL, os candidatos devem chegar aos locais de prova com antecedência de uma hora do início do exame. Os candidatos poderão consultar os locais de prova por meio do site da Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos).

Nos dias de prova os candidatos devem apresentar documento oficial de identificação com foto e o cartão de confirmação de inscrição. Além disso, é preciso levar caneta esferográfica transparente de tinta azul-escura ou preta.

De acordo com o edital, neste domingo (2), os candidatos responderão a uma prova objetiva de Línguas e Literaturas e redação em Língua Portuguesa. Na segunda-feira (3), a UEL aplicará uma prova discursiva de conhecimentos específicos, enquanto na terça-feira (4) será aplicada a prova de habilidades específicas.

Lista de Obras Literárias

“Contos novos”, de Mário de Andrade;

“Quarto de despejo – diário de uma favelada”, de Carolina Maria de Jesus;

“Histórias que os jornais não contam”, de Moacyr Scliar;

“O rei da vela”, de Oswald de Andrade;

“O seminarista”, de Bernardo Guimarães;

“Niketche”, de Paulina Chiziane;

“Torto arado”, de ltamar Vieira Junior;

“Melhores poemas”, de Fernando Pessoa;

“Chove sobre minha infância”, de Miguel Sanches Neto;

"Cartas chilenas", de Tomás Antônio Gonzaga.

Vestibular UEL 2023

Ainda de acordo com o edital, a oferta total da UEL é de 2.541 vagas para ingresso em 52 cursos de graduação de diversas áreas. O processo seletivo visa o ingresso ainda no primeiro semestre letivo deste ano.

Segundo o cronograma, a divulgação do resultado final do Vestibular 2023, com a lista de convocados em 1ª chamada, está prevista para o dia 4 de maio. Na mesma data a UEL divulgará orientações para as matrículas, que serão recebidas entre 4 e 14 de maio.