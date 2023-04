UEPG divulga concorrência do Vestibular Unificado EaD UVPR 2023

A Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) divulgou a concorrência do Vestibular EaD 2023 da Universidade Virtual do Paraná (UVPR). Desse modo, já é possível consultar a proporção de candidato por vaga para cada curso por meio do site da CPS (Coordenadoria de Processos de Seleção).

De acordo com o documento, os cursos mais procurados são os de Tecnologia em Gestão Pública, da UEPG em Ponta Grossa, com proporção de 6,7candidatos por vaga, de Pedagogia, na UEM de Umuarama e de Sarandi, com 3,2 e 4,4 candidatos por vaga, respectivamente.

Vestibular Unificado EaD

Conforme o cronograma, as provas do Vestibular Unificado EaD 2023 serão aplicadas na tarde do dia 16 de abril (domingo). Segundo o edital, a avaliação contará com questões objetivas sobre os conteúdos das disciplinas ministradas no Ensino Médio.

O edital estabelece ainda que a aplicação das provas acontecerá nos municípios: Bela Vista do Paraíso, Cascavel, Cerro Azul, Curitiba, Engenheiro Beltrão, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Ivaiporã, Jacarezinho, Laranjeiras do Sul, Londrina, Maringá, Paranavaí, Pato Branco, Ponta Grossa, Pontal do Paraná, São João do Ivaí, Siqueira Campos, Telêmaco Borba e Umuarama.

Vagas e resultados

A oferta total das universidades para o Vestibular Unificado EAD é de 2.262 vagas em diversos cursos de graduação na modalidade de Educação a Distância. As oportunidades estão distribuídas entre as seguintes instituições do Paraná:

Unicentro (Universidade Estadual do Centro-Oeste): 150 vagas;

UEL (Universidade Estadual de Londrina): 427 vagas;

UEM (Universidade Estadual de Maringá): 905 vagas;

UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná): 150 vagas;

UEPG (Universidade Estadual de Ponta Grossa): 480 vagas;

Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná): 180 vagas.

De acordo com o novo cronograma, o gabarito será liberado logo após a aplicação das provas, em 16 de abril, a partir das 20h. Já a publicação do resultado do Vestibular Unificado EAD 2023 está prevista para o dia 28 de abril. A partir dessa data, os candidatos poderão consultar a lista de classificados para as vagas no site da UEPG.

Acesse o Manual do Candidato na íntegra para mais informações.

