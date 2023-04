Uesb divulga edital com oferta de 1.200 vagas para transferência

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) divulgou edital com a oferta de 1.200 vagas para transferência de curso. As oportunidades são para transferência interna e externa e contemplam cursos de graduação de diversas áreas. Há vagas para os campi de Vitória da Conquista, Jequié e Itapetinga.

De acordo com o cronograma, os interessados poderão se inscrever no processo seletivo no período de 10 a 14 de abril. No momento da inscrição, os candidatos deverão apresentar todos os documentos listados no edital.

Conforme as orientações da universidade, as inscrições devem ser feitas de forma presencial, na Secretaria Geral de Cursos, em Vitória da Conquista, e nas Secretarias Setoriais de Cursos, em Itapetinga e Jequié. O horário para as inscrições será apenas no turno matutino, no período das 9 às 11 horas.

Para confirmar a inscrição, os candidatos deverão efetuar o pagamento da taxa de inscrição, cujo valor é de R$ 100,00 (cem reais).

Processo seletivo

Ainda conforme o edital, o Processo Seletivo contará com duas etapas: a Pré-seleção e o Teste de Conhecimentos Básicos do Curso. A pré-seleção será feita por meio de análise documental. Portanto, é obrigatório apresentar toda a documentação. O resultado da pré-seleção está previsto para o dia 3 de maio.

Os candidatos aprovados nessa primeira etapa estarão convocados para a próxima etapa. De acordo com o cronograma, a aplicação do Teste de Conhecimentos Básicos do Curso está marcada para o dia 5 de junho de 2023. A aplicação acontecerá em local e horário divulgados pelo Colegiado do Curso pretendido no site da Uesb. Para acessar os locais de prova os candidatos deverão apresentar a Carteira de Identidade Civil original e cartão de vacina.

Resultado

Ainda segundo o cronograma, a Uesb divulgará o resultado final desse processo seletivo, com a lista de aprovados para as vagas, até o dia 19 de junho de 2023. O ingresso dos alunos será no 2º semestre letivo deste ano.

Acesse o edital na íntegra para mais informações.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UEL inicia aplicação das provas da 2ª fase do Vestibular 2023 na tarde deste domingo (2); saiba mais.