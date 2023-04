UFAM libera resultado preliminar dos pedidos de isenção do PSI 2023

A Universidade Federal do Amazonas (UFAM) já divulgou o resultado dos pedidos de isenção da taxa de isenção referente ao Processo Seletivo para o Interior (PSI) 2023. Desse modo, os candidatos já podem consultar o resultado preliminar da isenção do site da instituição.

De acordo com o edital, puderam solicitar a isenção os candidatos têm renda familiar per capita igual ou inferior a um salário-mínimo e meio e que tenham cursado todo o Ensino Médio em escola da rede pública ou como bolsista integral em escola da rede privada.

Após a análise dos recursos, a UFAM divulgará o resultado final dos pedidos de isenção da taxa no dia 5 de abril, próxima quarta-feira.

Período de inscrição do PSI 2023

De acordo com o cronograma da UFAM, o período de inscrição para o PSI 2023 será do dia 10 de abril ao dia 3 de maio de 2023. Os interessados deverão realizar as inscrições de forma virtual, exclusivamente por meio da site da Compec (Comissão Permanente de Concursos). O valor da taxa de inscrição é de R$ 100.

As provas do PSI 2023 serão aplicadas nos dias 21 e 22 de maio. A consulta aos locais de prova poderá ser feita a partir do dia 16 de maio, data de divulgação do Cartão de Confirmação de Inscrição.

21 de maio : Prova de Conhecimentos Gerais I (60 questões objetivas sobre Língua Portuguesa, Literatura Brasileira, Língua Estrangeira, Matemática e História e por uma Redação);

: Prova de Conhecimentos Gerais I (60 questões objetivas sobre Língua Portuguesa, Literatura Brasileira, Língua Estrangeira, Matemática e História e por uma Redação); 22 de maio: Prova de Conhecimentos Gerais II (60 questões objetivas sobre Geografia, Biologia, Física e Química).

Vagas e resultados

Ainda de acordo com o edital, ao todo, a UFAM está ofertando 620 vagas através do PSI 2023. As oportunidades são para os cursos do interior, de modo que há vagas para os campi de Benjamin Constant, Coari, Itacoatiara, Humaitá e Parintins

Ainda de acordo com o edital, a universidade deve divulgar o gabarito das provas objetivas no dia 30 de maio. A publicação do resultado final, com a lista de classificados para as vagas, está prevista para o dia 20 de junho.

