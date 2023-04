UFC 287: Alex Pereira x Israel Adesanya 2 transmissão ao vivo assistir festa

O MMA Fighting está com uma transmissão ao vivo do evento UFC 287 deste sábado, que acontece na Miami-Dade Arena, em Miami, na Flórida. homem que ele destronou no UFC 281 em novembro passado, Israel Adesnaya.

Junte-se a Mike Heck e Conner Burks, do MMA Fighting, e outros convidados especiais, como Jed Meshew e Eric “New York Ric” Jackman, para assistir junto com o UFC 287 enquanto o card principal acontece.

No evento co-principal, Gilbert Burns quer estragar a festa de boas-vindas do próprio Jorge Masvidal, de Miami, em um confronto crucial dos meio-médios.

O UFC 287 também traz uma luta peso-galo entre Rob Font e Adrian Yanez, juntamente com uma luta até 170 libras entre Kevin Holland e Santiago Ponzinibbio.

O início do card principal será a segunda aparição no octógono de Raul Rosas Jr., de 18 anos, ao enfrentar Christian Rodriguez.

Assista à Watch Party do UFC 286 do MMA Fighting às 21h45 ET / 18h45 PT acima.