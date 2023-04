UFC 287 em Tweets: Lutadores reagem ao nocaute de vingança de Israel Adesanya sobre Alex Pereira

Israel Adesanya vingou a perda do título do UFC para Alex Pereira da melhor maneira possível, impedindo o campeão brasileiro de recuperar o cinturão no UFC 287.

Adesanya jogou gambá contra a cerca, desferindo golpes fortes no corpo contra Pereira, antes de acertar um par de direitas que mandou seu três vezes adversário para a tela, desmaiado.

A vitória veio apenas cinco meses depois que Adesanya foi interrompido no quinto round de uma luta que vencia contra Pereira, que o venceu duas vezes no ringue de kickboxing.

Aqui está o que os lutadores têm a dizer sobre o card principal do UFC 287, incluindo a vitória de Adesanya sobre Pereira.

Parabéns pela revanche bem-sucedida, @stylebender. Se você quiser tentar outro, você sabe onde me encontrar. Desta vez no peso médio pelo seu cinturão. #UFC287 — Jan Blachowicz (@JanBlachowicz) 9 de abril de 2023

Sheeeeesh!!!! Declaração feita para recuperar a coroa!! #UFC287 — Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 9 de abril de 2023

Ohhhhhh emmmmm – Belal Muhammad (@bullyb170) 9 de abril de 2023

maldito Periera estava lutando muito bem e ficou um pouco descuidado. Droga! — Funky (@Benaskren) 9 de abril de 2023

Bem, pelo menos não terei que ver aquela bunda estúpida se destacar novamente agora — Funky (@Benaskren) 9 de abril de 2023

Aquele uppercut de fonte! Jeeeez! Mudou todo o tempo rápido, cara! Yanez também estava acertando alguns chutes certeiros. Droga. Essa divisão é insana! #UFC287 — Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 9 de abril de 2023

Jovens passando por momentos difíceis com os veterinários tn —Chris Weidman (@chrisweidman) 9 de abril de 2023

Uau !! Font o tirou da tela com aquela foto! #ufc287 —Chris Weidman (@chrisweidman) 9 de abril de 2023

Uauwwwwww!!! Eu não estava esperando isso! Droga! #UFC287 — Vince Morales (@vandetta135) 9 de abril de 2023

Tiro certeiro!!! — Francis Ngannou (@francis_ngannou) 9 de abril de 2023

Grande vitória da Holanda! Esse gancho de esquerda veio dos quadris. Muito difícil ver aquele soco! #UFC287 — Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 9 de abril de 2023

Lutando logo após a cirurgia de mão em uma fratura severa e obtendo o W assim…. @Trailblaze2top não é humano!!! Tão resistente #UFC287 — Wonderboy (@WonderboyMMA) 9 de abril de 2023

Ouvi dizer que Holland entrou nessa luta com a mão direita quebrada #ufc287 — Cub Swanson (@CubSwanson) 9 de abril de 2023