No quinto episódio do UFC 287 Embedded, Jorge Masvidal absorve o amor dos fiéis de sua cidade natal, Gilbert Burns mergulha na tradição de ‘Scarface’, Adrian Yanez escolhe o cérebro de Yves Edwards e muito mais. Então, os headliners Alex Pereira e Israel Adesanya – ao lado do restante dos grandes nomes do UFC 287 – respondem a perguntas da mídia e se enfrentam na coletiva de imprensa pré-luta na quinta-feira em Miami.