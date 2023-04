UFC: A linda apresentadora do UFC, Laura Sanko, desmente rumores de ter uma queda pelo lutador Shavkat Rakhmonov

Laura Sankoo UFCA primeira comentarista de cor feminina, esteve recentemente no centro das atenções após uma piada viral sobre ela ter uma queda por lutador Shavkat Rakhmonov. A piada começou depois que Sanko admitiu sentir-se “nervoso” por entrevistar Rakhmonov, dizendo que ele a deixa “arrepiada” apesar de nunca ter falado com ele antes.

Sankoos comentários de rapidamente a tornaram popular em RakhmonovO país natal de Cazaquistão, especialmente depois que ela usava seu cocar tradicional. companheiro de equipe de Rakhmonov, Gerald Meerschaertentão colocou lenha na fogueira, brincando que conseguiria Rakhmonovnúmero de Sanko.

No entanto, Sanko desde então, negou ter uma queda por Rakhmonov, esclarecendo que ela é simplesmente uma fã de seu estilo de luta. “Podemos, por favor, resolver isso? Não tenho uma queda pelo homem. Gosto do estilo de luta dele”, disse ela.

Apesar da confusão, Rakhmonov continua a ser uma estrela em ascensão na divisão de 170 libras do UFC, ostentando um recorde impressionante de 17-0 após derrotar Geoff Neal em março. O UFC está atualmente trabalhando em sua próxima luta, que deve ser contra o candidato nº 4 do ranking Belal Muhammad.

Enquanto isso, o atual campeão da divisão é o britânico Leon Edwardsque derrotou o campeão de longa data Kamaru Usman ganhar e manter o cinturão. Com lutadores tão talentosos na divisão, não é de se admirar que os fãs do UFC estejam esperando ansiosamente pelo próximo movimento de Rakhmonov.

Laura brinca com a situação nas redes sociais

Quanto a Sanko, ela parece estar levando tudo com calma, até brincando sobre a situação nas redes sociais. “Todo o país Cazaquistão está muito animado com isso, porque consegui 20.000 novos seguidores depois [the rumours began],” ela disse.

Apesar do mal-entendido, está claro que Sanko continua sendo uma figura respeitada na comunidade do UFC, e os fãs, sem dúvida, continuarão sintonizando para ouvir sua análise especializada do esporte.