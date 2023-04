UFC: Israel Adesanya canaliza seu Jet-Li interior com cosplay direto de um de seus filmes

Tdurante todo o seu UFC carreira, Israel Adesanya deixou claro que ele é um über geek. O homem adora anime, filmes e toda a cultura pop. Suas entradas já são lendárias, pois às vezes ele dá um show. Nós o vimos fazendo poses do naruto anime ou mesmo fazendo sua grande entrada com o WWEde Agente funerário chapéu famoso. Antes da luta provavelmente mais crucial de sua carreira, ele decidiu arrancar um corte profundo de uma das melhores estrelas do cinema de artes marciais da história. Jet Li é famoso por muitos filmes incríveis, suas habilidades de luta são lendárias dentro da indústria. Mas o ‘desencadeado filme de 2005 sem dúvida não está entre os mais famosos.

O filme segue um escravo moderno que usa uma coleira de cachorro e só a tira para lutar em torneios de artes marciais. No clássico Jet Li estilo, as sequências de luta deste filme são realmente de tirar o fôlego e vemos completamente como isso motivou Adesanya para cosplay. Mesmo que ele não usasse exatamente a mesma roupa, a coleira era definitivamente idêntica e ele até disse a palavra mágica quando perguntado sobre. Adesanya se referiu a si mesmo como um cachorro e contou a todos o que vai acontecer no próximo sábado. Mas Pereira nem parecia preocupado com isso.

Alex Pereira tem potencial para apagar Adesanya da luta pelo cinturão

Embora uma potencial trilogia seja possível, Alex Pereira’s domínio sobre Adesanya em dois esportes de combate diferentes. Pereira já o derrotou no kick boxing e no UFCuma terceira derrota o tornaria instantaneamente sua criptonita. Izzy sabe que esta é uma situação de vida ou morte e ele está disposto a ir para a guerra até o último suspiro. Este não é seu primeiro grande desafio e definitivamente não será o último. Competir está no sangue dos dois lutadores, estamos conseguindo um evento potencialmente histórico apenas com essa luta. Você está pronto para desfrutar UFC 287?