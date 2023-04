UFC: Jake Paul pronto para enfrentar os netos de Muhammad Ali no ringue e na jaula

Yestrela do outTube que virou pugilista Jake Paul manifestou interesse em lutar Muhammad Alinetos de, Nico Ali Walsh e Biaggio Ali Walsh, tanto no ringue quanto na jaula. Nico, uma perspectiva de 8-0 no boxe peso médio, e Biaggio, fazendo seu nome no MMA circuito com o Liga dos Lutadores Profissionais (PFL)chamaram a atenção por sua famosa linhagem.

Jake Paul assinou recentemente com o PFL e está programado para fazer sua estreia na promoção em 2024. Durante uma observação do PFL 2 em Wade Plemons‘ No canal do YouTube, o jovem de 26 anos foi questionado sobre a possibilidade de lutar contra Nico e Biaggio. Plemons propôs um acordo de duas lutas que veria Paul enfrentar Nico no boxe e Biaggio no MMA.

Jake Paul reage à derrota para Tommy Fury com YouTuber Deji

Paulo respondeu positivamente, dizendo “Apenas apague todos eles, estou triste.” No entanto, Nico, de 22 anos, não está interessado na luta nesta fase. “Quero fazer uma carreira para mim, continuar o legado de meu avô no boxe e traçar meu caminho também”, disse ele.

“Uma vez que você luta contra alguém na categoria, muitas vezes você é classificado como esse tipo de lutador. Eu tenho dificuldade em provar que sou um boxeador de verdade, e não lutei com um YouTuber ou algo assim. Eu quero ficar com lutadores de boxe e chegar a um título um dia.”

Biaggio quer lutar com alguém do seu tamanho

Biaggio24, também descartou a possibilidade de acolher Paulo para a gaiola, dizendo: “Nico luta em 162 e eu luto em 155. Não tenho nenhum problema com Jake Paul, mas ele deve lutar contra alguém do seu tamanho. Ele lutou no peso cruzador no boxe, então lute no mesmo peso no MMA. Lute com alguém do seu tamanho, eu não entendo isso.”

Jake Paul sofreu sua primeira derrota em fevereiro, perdendo na decisão dividida para Tommy Fury, 23, na Arábia Saudita. A sensação da mídia social afirmou que ele tentou negociações para lutar contra Nico no passado, mas foi rejeitado.

Embora ainda não se saiba se uma luta entre os netos de Ali e Paul acontecerá, certamente chamou a atenção da comunidade de esportes de combate.