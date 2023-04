UFC: Nate Diaz estrangula uma celebridade do Youtube em briga em Nova Orleans: Aquele é Logan Paul?

Lenda do UFC Nate Diaz precisava se sentir livre e sem compromissos com nenhuma grande organização para entrar em uma boa e velha briga de rua. Nate sempre gostou de problemas e de uma boa luta, exatamente o que aconteceu em Nova Orleans na última sexta-feira. A ex-estrela do UFC não começou a confusão, porém, ele foi provocado ao ver uma luta no show Misfits Boxing no ‘Big Easy’. Nate não começa nada, mas com certeza responde rapidamente, ele começou jogando uma garrafa para as pessoas que gritavam com ele lá atrás. Não muito tempo depois, ele mudou-se para o exterior das instalações.

Nate Diaz parece sufocar uma celebridade do Youtube nas ruas de Nova Orleans: É Logan Paul?

Foi aí que aconteceu a briga e Nate Diaz estava bem no meio de toda a confusão, ele parecia fazer sua posição contra um cara loiro. Dado que o vídeo está um pouco embaçado, é difícil entender exatamente quem Nate Diaz está sufocando. Ele trava a cabeça do homem com guilhotina e o faz dormir em questão de segundos. Infelizmente, este homem que parecia ser Logan Paul, caiu de cabeça no chão e teve um corte na nuca. Mas precisamos chegar ao fundo disso, esse homem sufocado pode ser Logan Paul? Fique por aqui e descubra.

Nate Diaz sufocou Logan Paul?

Não demorou muito para as pessoas começarem a apontar que o homem que caiu no chão se parece muito com Logan Paul, mas não é a estrela da WWE. Em primeiro lugar, o nome desse homem é Rodney Petersen. Seu identificador no Instagram é, na verdade, @not_logan_paul porque ele se parece bastante com o Youtuber. Na verdade, eles têm vídeos em que ambos estão fazendo esquetes cômicos como dopplegangers. O que aconteceu é considerado um crime, especialmente porque Petersen estava claramente dizendo a Nate que não queria problemas. Diaz não ouviu e decidiu colocá-lo para dormir. Petersen ganhou fama como um Logan Paul parecido com vídeos no TikTok. Até Conor McGregor comemorou as ações de Nate, mas Petersen pode facilmente apresentar queixa contra Diaz.