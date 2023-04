UFC: O espólio de Paige VanZant rouba a cena mais uma vez, mas desta vez por um motivo surpreendente

Paige VanZant pode ter se aposentado do mundo das artes marciais mistas, mas ela certamente não está pegando leve. O atleta versátil fez a transição perfeita para o mundo da influência nas mídias sociais, construindo uma marca multimilionária com mais de três milhões de seguidores no Instagram.

Mês passado, VanZant anunciou que seu conteúdo exclusivo em OnlyFans recebeu um milhão de curtidas, consolidando ainda mais seu status de influenciadora poderosa. E enquanto a maioria das pessoas tiraria um dia de folga durante um dia chuvoso,

VanZant não deixou o clima atrapalhar sua criação de conteúdo. Em vez disso, ela entrou na piscina com um biquíni brilhante, dançando na chuva e convidando seus seguidores a se juntarem a ela.

O movimento ‘atrevido’ de Paige VanZant abala a comunidade de colecionadores de cartões de futebol

Mas VanZant’s a versatilidade não parou por aí. O ex-jogador de 29 anos UFC A lutadora surpreendeu a todos quando colocou seu espólio para usar como um display de cartas de futebol. Marido dela, Bellator lutador Austin Vanderfordé um ávido colecionador e lançou um Cartões Vanderford Instagram conta para comprar, vender e trocar cartas com outros colecionadores.

Além de usar seu traseiro para assistência de marketing, a Vanderford também reviveram seus Canal do Youtubecom o conteúdo até agora focado em colecionar cartas.

Enquanto alguns podem ter pensado VanZant’s os dias de manchetes terminaram, sua capacidade de se adaptar e avançar em novos empreendimentos mostra que tudo é possível para essa sensação de influenciador.