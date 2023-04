UFC: Os superlativos de duas palavras de Jorge Masvidal para cada lutador do UFC são brutais e hilários

Jorge Masvidal (35-16) está fazendo as rondas promovendo sua próxima luta contra Gilbert Burns (21-5) no sábado, 8 de abril, às UFC 287. O veterano estará lutando na frente de uma torcida no Kaseya Center em Miami, Flórida.

Além de entrar em uma discussão acalorada com Kevin Holland em um hotel local, Gamebred tem aproveitado ao máximo para promover seu status de cartão principal. Incluindo dar sua opinião não filtrada sobre todos os maiores nomes do UFC.

Falando à ESPN, jorge masvidal não teve escrúpulos em desrespeitar muitos de seus colegas lutadores do UFC com (principalmente) superlativos de duas palavras.

De ligar Conor McGregor um “vendedor”, para descrever o inimigo Colby Covington como um “policial comedor de cupcakes uma vadia **”, Masvidal descrevendo todos os lutadores meio-médios de renome é imperdível.

Todos os superlativos dos meio-médios de Jorge Masvidal no UFC