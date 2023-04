UFC: Proeza de uísque de Conor McGregor faz fãs presumirem que ele já está aposentado

Fe de Conor McGregor voltam a se perguntar se o lutador já tomou a decisão de se aposentar após sua última façanha envolvendo uma garrafa de uísque.

McGregor fez uma aparição inesperada em um evento de boxe sem luvas e decidiu começar a beber uma garrafa de seu uísque Proper 12 enquanto os fãs assistiam.

O irlandês estava sentado em um assento ao lado do ringue em Denver para assistir a dois ex-oponentes dele, Chad Mendes e Eddie Alvarez. Foi um evento muito brutal, como sempre acontece no boxe sem luvas.

Alvarez39, batida mendes37, em pontos anteriores Mike Perry parou o ex-campeão do UFC Luke Rockhold em duas rodadas do evento principal.

Um homem de 34 anos McGregor estava claramente se divertindo muito enquanto bebia a edição irlandesa da Apple de sua marca de uísque, mas deixou muitos fãs pensando que não é o comportamento de um atleta que estará no ringue ou gaiola em breve.

Um deles disse: “Não tem como esse cara lutar Chandler.” Outro acrescentou: “conor treinando esse fígado.”

“Esse cara não está lutando”, disse outro, enquanto outro concordava: “Acho que ele não está lutando Chandler.”

Perry desafia McGregor

Perry ligou McGregor fora para um confronto direto com o lutador de 31 anos, o que significaria entrar no mundo do boxe sem luvas.

McGregor disse: “Jogo justo para você, cara, eu respeito você. Estou neste jogo, estou neste jogo.

“Jogo justo para você. Eu lutaria com você. Eu lutaria com você definitivamente. Eu lutaria com você sem problemas, companheiro. Eu nunca vou me aposentar.”

Perada disse em sua coletiva de imprensa pós-luta: “O que vem a seguir para mim? Conor McGregor.

“Ele também gosta de lutar boxe, podemos jogar as mãos. E ele me deu um cara a cara. Não foi legal?”