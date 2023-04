UFC: Rory MacDonald x Robbie Lawler do UFC 189, uma das maiores lutas de todos os tempos, será introduzido no HOF neste verão

TUFC anunciou neste sábado que a clássica luta dos meio-médios de 2015 entre Robbie Lawler e Rory MacDonald no UFC 189 será introduzido no Hall da Fama do UFC “Fight Wing” como parte da classe de 2023. A cerimônia de indução do Hall da Fama do UFC 2023 acontecerá na quinta-feira, 6 de julho na T-Mobile Arena em Las Vegas. O evento será transmitido ao vivo e exclusivamente no UFC FIGHT PASS.

“A luta entre Robbie Lawler e Rory McDonald no UFC 189 foi uma das lutas mais emocionantes da história do UFC”, disse o presidente do UFC, Dana White. “Foi uma guerra absoluta e uma demonstração completa de coração, coragem, determinação e vontade de vencer de ambos os atletas. Este clássico de cinco rounds será lembrado como um dos melhores e estou ansioso para introduzir esta luta no UFC Hall of Fama neste verão.

Como Robbie Lawler x Rory MacDonald no UFC 189 se desfez

Como o co-evento principal de , que aconteceu em 11 de julho de 2015 no MGM Grand Garden Arena em Las Vegas, Lawler e MacDonald entraram no evento com três vitórias consecutivas.

Lawler entrou no octógono como o campeão dos meio-médios do UFC com um recorde de 25-10 (1 NC) que incluiu vitórias sobre o Hall da Fama do UFC Frank Trigg, o ex-campeão dos meio-médios do UFC Johny Hendricks, o ex-campeão dos leves do WEC Scott Smith e uma vitória anterior sobre MacDonald em 2013 .

Rory entrou em sua revanche contra Robbie como o contendor dos meio-médios com um cartel de 18-2 e vitórias anteriores sobre o Hall da Fama do UFC BJ Pennex-campeão meio-médio do UFC Tyron Woodley, ex-campeão meio-médio do Strikeforce Tarec Saffiedine, ex-campeão meio-médio do WEC e Strikeforce Nick Diaz e Demian Maia.

Os dois atletas se deslocaram rapidamente para o centro do octógono ao soar do sino de abertura para definir suas posições, com MacDonald atacando primeiro com uma enxurrada de jabs. Lawler, normalmente um iniciante rápido, mediu Rory pacientemente no primeiro round, combinando cuidadosamente os chutes nas pernas e respondendo aos jabs e socos diretos de MacDonald. Rory tentou uma queda na primeira, com Robbie defendendo a tentativa e contra-atacando com uma joelhada direita. O primeiro round terminou com os dois lutadores trocando socos.

Lawler assumiu o controle do ritmo no início do segundo assalto, atacando primeiro e checando os chutes de MacDonald enquanto a dupla circulava pelo centro do octógono. Rory, conectando em golpes maiores, usou seu alcance de braço e chutes de perna para ficar fora do ataque. Robbie’s alcançar. Ambos os lutadores começaram a se abrir com várias combinações no meio do round, abrindo e avançando a cada troca. Faltando um minuto para o final da rodada, uma troca de Lawler quebrou o nariz de MacDonald, fazendo com que uma quantidade notável de sangue escorresse por seu peito. O round terminou com uma combinação final de Robbie, encerrando a luta com um round para cada lutador.

O slugfest deixaria os dois atletas ensanguentados, com o lábio de Lawler visivelmente partido em dois pedaços e o rosto de MacDonald espancado também.

Lawler venceu duas de suas próximas três lutas após este evento. Embora tenha perdido o título para Woodley na luta principal do UFC 201 em julho de 2016, ele continuou a lutar contra os principais contendores nas divisões dos médios e médios, vencendo Nick Diaz no UFC 266 em 2021.

MacDonald perderia sua próxima luta para Stephen “Wonderboy” Thompson em junho de 2016 antes de deixar o UFC Um pouco depois. Ele continuaria a competir no Bellator e no PFL antes de se aposentar em 2022.