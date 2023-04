UFC: UFC 287: Israel Adesanya coloca Alex Pereira para dormir com o maior nocaute de todos os tempos

Israel “O Último Dominador de Estilo” Adesanya (24-2-0) derrotado Alex “Poatan” Pereira (7-2-0) com uma das maiores nocautes de todos os tempos para se tornar o novo indiscutível UFC campeão mundial dos médios sábado à noite na FTX Arena em Miami.

Adesanya, 33, recuperou o cinturão depois de perder para Pereira em novembro de 2022 durante UFC 281. Esses dois lutadores também têm uma história fora do UFC e esta é a primeira vez em quatro lutas que Adesanya leva a melhor sobre Pereira.

Dana White diz que Jon Jones teria derrotado Francis Ngannou assim como fez contra Ciryl Gane

O principal evento de UFC 287 começou com os dois lutadores se avaliando, embora Adesanya tenha se tornado o agressor para terminar o primeiro round.

Pereira, 35, conseguiu acertar alguns chutes quando finalmente trocaram golpes para iniciar o segundo round. Na verdade, ele estava acertando mais de 60% de seus golpes antes do nocaute.

Adesanya, que parecia mais musculoso do que antes, também estava muito mais agressivo do que nas lutas anteriores, mantendo Pereira em seu encalço.

Israel Adesanya ‘joga gambá’ vs. Alex Pereira

Quando parecia que Adesanya estava em apuros, com as costas contra a jaula, ele acertou Pereira com dois poderosos ganchos de direita para colocá-lo para dormir.

Adesanya então esfregou sal nas feridas de Pereira, espetando-o com três flechas fictícias, que é a celebração do brasileiro.

Durante sua entrevista pós-jogo com Joe RoganAdesanya não conseguiu conter sua empolgação e revelou que estava “jogando gambá” antes de nocautear Pereira.

“Espero que todos vocês nesta arena possam sentir esse nível de felicidade apenas uma vez na vida”, disse Adesanya.

Jorge Masdival se aposenta

No co-evento principal, Jorge Masdival (35-17-0) perdeu para Gilbert Burns (22-5-0) por decisão unânime, e anunciou sua aposentadoria.

Masdival, 38, luta no UFC desde 2013, mas competia profissionalmente por 10 anos antes disso.

O evento co-principal, embora bastante interessante, não foi páreo para a emoção de Adesanya x Pereira.

Uma luta de trilogia entre os dois rivais amargos provavelmente já está em andamento, especialmente considerando que eles estão agora 1-1 um contra o outro no UFC.