UFC: UFC 287: ‘Petty’ Israel Adesanya ri por último sobre o choro do filho de Alex Pereira

Israel “O Último Dominador de Estilo” Adesanya (24-2-0) desferiu um dos nocautes mais frios da UFC história para arrebatar o cinturão dos médios Alex “Poatan” Pereira (7-2-0).

Adesanya, 33, zombou de Pereira enquanto ele estava desmaiado, fazendo sua comemoração de “arco e flecha” e brincando com o choro do filho do brasileiro.

Durante sua coletiva de imprensa pós-jogo, Adesanya admitiu que suas ações foram “mesquinhas”, mas que ele teve que rir por último depois do que o filho de Pereira fez com ele anos atrás durante um torneio de kickboxing.

“A primeira vez [Pereira] me derrubou no Brasil, seu filho entrou no ringue, e então começou a ficar morto ao meu lado. E eu fico tipo, fodendo o pequeno idiota, vou gritar com você se seu pai não fizer isso por você.

“Eu procurei por seu filho e apontei para ele e o vi e pensei, ‘Ei, ei, ei.’ Só para lembrá-lo.”

Adesanya e Pereira não têm ressentimentos

Quando Adesanya colocou Pereira para dormir durante o evento principal do UFC 287 na FTX Arena em Miami, ele apontou para o filho do adversário e caiu no tatame como se estivesse sem vida, muito parecido com o que o menino fez com ele anos antes.

Apesar das travessuras de Adesanya após o nocaute, que são normais devido à adrenalina que corre pelo corpo, Pereira não teve ressentimentos.

Os dois lutadores se encontraram nos bastidores após a luta e deram flores um ao outro. Adesanya fez questão de dizer a Pereira que ele ainda era um campeão, independentemente do resultado.

Não está claro se Pereira sabia o que Adesanya fez com seu filho enquanto ele estava desmaiado, mas esses dois lutadores têm uma longa história que se estende além do UFCentão é improvável que Poatan perca qualquer respeito por Stylebender.