UFC Vegas 71 e Bellator doubleheader Gambling Preview: Curtis Blaydes pode finalmente ganhar uma chance pelo título?

Firmemente no meio de sua corrida de primavera, a máquina do UFC continua rodando neste fim de semana com UFC Vegas 71encabeçado por um suposto eliminador do título dos pesos pesados ​​entre Curtis Blaydes e Sergei Pavlovich. Mas antes do evento principal, temos outras 11 lutas, além de uma rodada dupla do Bellator, então há uma tonelada de oportunidades disponíveis neste fim de semana. Vamos aos meus favoritos.

Como sempre, todas as probabilidades são cortesia de nossos amigos da DraftKings Sportsbook.

Foto de David Fitzgerald/Sportsfile via Getty Images

Apostas Diretas

Mistura Patchy-115

Vou ser sincero, gostei muito mais dessa aposta quando o Mix era o azarão, mas parece que o público apostador pegou. O Mix enfrenta Raufeon Stots na final do Grande Prêmio Peso Galo no sábado, no Bellator 295, e por melhor que Stots seja, acredito que o Mix seja melhor. Mix é um lutador e grappler esguio e habilidoso que trabalha com um camp tremendo e não perde os pés. O grappling é a chave para a vitória aqui, já que Danny Sabatello foi capaz de segurar Stots por longos períodos, e Mix é um lutador ofensivo substancialmente mais ameaçador nessas posições e em embaralhadas. No final das contas, acho que Mix tem apenas algumas vantagens para levantar a mão no sábado.

Foto de Louis Grasse/PxImages/Icon Sportswire via Getty Images

Prop Bets

Curtis Blades por nocaute, -115

Há uma falsa narrativa sobre Blaydes de que ele é um artista leigo e orador. Ele não está. Doze de suas dezessete vitórias na carreira foram por nocaute, incluindo quatro das últimas seis.

Sim, o homem luta, mas uma vez que ele derruba alguém, ele coloca o trabalho neles. Contra Pavlovich, que a única vez que o vimos ser derrubado terminou extremamente mal, é extremamente provável que se Blaydes pode lutar, ele também encontrará uma finalização. Agora, não podemos esperar que isso aconteça, vendo como Pavlovich aniquilou todos que lutou desde aquela derrota para Alistair Overeem, mas estou apostando no lutador mais comprovado.

Brad Tavares por Decisão, +175

Tavares é um pequeno favorito (-155) para vencer Bruno Silva e é fácil perceber porquê. Silva é provavelmente o lutador mais dinâmico, mas Tavares é completo, durável e um profissional consumado. A palavra “gatekeeper” geralmente tem uma conotação ruim, mas não deveria, porque o que realmente significa é que um lutador tem algumas limitações que o impedirão de chegar ao topo, mas eles são extremamente bons no que fazem. Esse é Tavares, cujas derrotas foram quase exclusivamente para os 15 melhores talentos. Eu não acho que Silva é isso.

Mas por que você apostaria em Tavares em -155 quando seu suporte por decisão é tão grande? Doze das quatorze vitórias de Tavares no UFC foram por decisão, e não há razão para pensar que não será o mesmo, já que Silva conseguiu durar 15 minutos com Alex Pereira.

Mateus Semelsberger por Decisão, +250

Isso pode ser um pouco simplista, mas as duas derrotas de Semelsberger no UFC aconteceram quando os oponentes o superaram, e esse não é realmente o jogo de Wells. Wells é um finalizador dinâmico, mas Semelsberger é bastante durável e terá uma notável vantagem de tamanho na jaula. Quando você acrescenta que todas as quatro vitórias de Semelsberger no UFC vieram por decisão e que Wells nunca foi finalizado, essa linha parece ter algum valor.

Foto de Mike Roach/Zuffa LLC/Zuffa LLC

Aposta da Semana

Liz Carmouche-500

Nos últimos cinco anos, Carmouche tem uma derrota, Valentina Shevchenko no auge dos poderes de “Bullet”. Desde então, ela apareceu para trabalhar e conseguiu vitórias de qualidade, entrando e saindo, inclusive finalizando DeAnna Bennett há três anos. Carmouche na verdade era mais favorita naquela luta do que nesta (curiosamente) e espero que ela vença novamente.

Bobby Green-250

Este é um conto de dois jornaleiros. Green é um dos 15 melhores que lutou durante toda a sua carreira para superar o obstáculo. Enquanto isso, Jared Gordon é um dos 25 melhores que tem lutado da mesma forma, e isso é uma má notícia para ele neste. Green é tão completo quanto Gordon, mas é um atacante muito melhor e mais fluido. Espero que ele acumule tiros em Gordon, que realmente não possui o poder de fazer Green pagar.

Aaron Pico-720

Pico ainda não fez jus ao hype que teve ao fazer sua estreia no MMA, mas em sua defesa, teria sido quase impossível fazer isso. Em vez disso, Pico sofreu algumas lições difíceis ao ser jogado no fundo do poço cedo demais. No entanto, ultimamente Pico estava mostrando a forma que deixou todos tão empolgados com ele em primeiro lugar, apenas para sofrer uma lesão no ombro na luta anterior. James Gonzalez é um lutador útil, mas esta é uma luta de configuração para Pico voltar aos trilhos e começar a construir algo importante.

Acumule essas três apostas juntas para -110 chances.

Foto de Chris Unger/Zuffa LLC

Tiro(s) Longo(s) da Semana

Bobby Green para vencer e menos de 0,5 rodadas, +1400

Green não é um grande finalizador, MAS, quando o faz, geralmente é cedo. Seis de suas 18 finalizações na carreira atingiram menos de 0,5 rodadas e 10 ocorreram na primeira rodada. Por outro lado, duas das quatro derrotas por nocaute de Gordon ficaram abaixo de 0,5 rounds. Obviamente, isso não é provável, mas é um grande número para se levar um panfleto.

Embrulhar

Estrondo! Estive esperando por uma grande semana o ano todo e na semana passada finalmente acertamos o pagamento. Vamos tentar fazer dois seguidos.

Até a próxima semana, aproveite as lutas, boa sorte e jogue com responsabilidade!

Todas as informações neste artigo são fornecidas aos leitores do MMA Fighting apenas para fins de entretenimento, notícias e diversão. É responsabilidade do leitor aprender e cumprir as leis de jogos de azar online em sua região antes de fazer apostas esportivas online.