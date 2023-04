UFF publica locais de prova de concurso

Durante a última semana, a Universidade Federal Fluminense (UFF) divulgou o Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI) de seu próximo processo seletivo. Trata-se de concurso para o posto de técnico administrativo.

Desse modo, o processo de consulta dos locais de realização das provas está disponível no portal da Coseac UFF, ou seja, a banca organizadora responsável pelo certame.

O CCI, então, possui informações como o número de inscrição do candidato, cargo preterido, necessidade de auxílio para realização das provas, data, horário e local de aplicação dos exames.

De acordo com a instituição, aqueles candidatos que não conseguirem efetuar a consulta do cartão via internet, deverão se dirigir até a Coseac, na Avenida Visconde do Rio Branco em Niterói.

Além disso, outra opção é entrar em contato por meio do endereço eletrônico concursouff@id.uff.br, até às 17h do dia 10 de abril.

Segundo a publicação recente da instituição de ensino, as provas de seu concurso serão nas cidades de Angra dos Reis, Campos dos Goytacazes, Cachoeiras de Macacu, Macaé, Niterói, Nova Friburgo, Petrópolis, Rio das Ostras, Rio de Janeiro, Santo Antônio de Pádua, São Gonçalo e Volta Redonda, conforme escolha do candidato no ato da inscrição.

Assim, a UFF orienta que, na data de realização dos exames, todos os participantes cheguem nos locais de prova com, pelo menos, uma hora de antecedência, portando os seguintes itens:

Caneta esferográfica de corpo transparente de tinta nas cores azul ou preta;

Original do documento oficial de identidade;

Preferencialmente, o CCI.

Como serão as provas da UFF?

De acordo com o edital do processo seletivo da UFF, as avaliações serão nos dias 16 e 30 deste mês de abril, às 9h, conforme o seguinte cronograma:

16 de abril: provas para os cargos dos níveis médio e técnico;

provas para os cargos dos níveis médio e técnico; 30 de abril: provas para os cargos de nível superior.

Na mesma data, então, também será aplicada uma prova de redação para os cargos de:

Assistente em administração

Administrador

Assistente social

historiador,

Pedagogo

Sociólogo

Técnico em assuntos educacionais

Tecnólogos com formação em Comunicação Social e Gestão Pública

Assim, os candidatos serão submetidos a 55 ou 65 questões, de acordo com o cargo que cada participante escolher.



Nesse sentido, as avaliações para as carreiras de assistente em administração, administrador, assistente social, historiador, pedagogo, sociólogo, técnico em assuntos educacionais, tecnólogos com formação em Comunicação Social e Gestão Pública contarão com 55 questões.

Estas, então, se dividirão da seguinte forma:

Língua Portuguesa: 10 questões;

Noções Básicas de Administração Pública: 10 questões;

Conhecimentos Específicos: 35 questões;

Redação (texto dissertativo).

No entanto, as provas aos demais cargos seguiram o seguinte formato:



Língua Portuguesa: 20 questões;

Noções Básicas de Administração Pública: 10 questões;

Conhecimentos Específicos: 35 questões.

Portanto, é importante que o candidato confira o conteúdo programático de seu cargo.

Concurso terá vagas para diversos municípios

A abertura oficial do edital do novo processo seletivo da UFF ocorreu no fim do ano passado. Assim, a seleção conta com a oferta de 186 oportunidades entre diversos municípios.

Primeiramente, para Angra dos Reis será:

Assistente em administração (nível médio): 1 vaga.

Para Cachoeiras de Macacu será:

Técnico em Agropecuária (nível técnico): 1 vaga.

Além disso, os cargos de Campos dos Goytacazes são:

Assistente em administração (nível médio): 3 vagas;

Técnico em Enfermagem (nível técnico): 1 vaga.

Já para Macaé são:

Médico/Área: Clínica Médica (nível superior): 1 vaga;

Técnico em Enfermagem (nível técnico): 1 vaga.

Nova Friburgo:

Médico/Área: Clínica Médica (nível superior) 1 vaga;

Técnico em Enfermagem (nível técnico): 1 vaga.

Petrópolis:

Administrador (nível superior): 1 vaga;

Assistente em Administração (nível médio): 1 vaga;

Médico/Área: Clínica Médica (nível superior): 1 vaga;

Médico/Área: Medicina do Trabalho (nível superior): 1 vaga;

Técnico em Enfermagem (nível técnico): 1 vaga.

Rio das Ostras:

Assistente em Administração (nível médio): 1 vaga;

Médico/Área: Clínica Médica (nível superior): 1 vaga;

Técnico em Enfermagem (nível técnico): 2 vagas.

Santo Antônio de Pádua:

Médico/Área: Clínica Médica (nível superior): 1 vaga;

Médico/Área: Medicina do Trabalho (nível superior): 1 vaga;

Técnico em Enfermagem (nível técnico): 1 vaga.

Volta Redonda:

Assistente em Administração (nível médio): 1 vaga;

Médico/Área: Clínica Médica (nível superior): 1 vaga;

Técnico de Laboratório/Área: Informática (nível superior): 1 vaga;

Técnico de Laboratório/Área: Mecânica (nível superior): 1 vaga;

Técnico em Enfermagem (nível técnico): 1 vaga.

Niterói é município com mais cargos

O município com mais ofertas para o concurso da UFF é Niterói, com as seguintes oportunidades:

Administrador (nível superior): 14 vagas;

Analista de Tecnologia da Informação (nível superior): 20 vagas;

Arquiteto e Urbanista (nível superior): 3 vagas;

Assistente em Administração (nível médio): 65 vagas;

Assistente Social (nível superior): 2 vagas;

Contador (nível superior): 1 vaga;

Engenheiro/Área: Civil (nível superior): 3 vagas;

Engenheiro/Área: Elétrica (nível superior): 1 vaga;

Engenheiro de Segurança do Trabalho (nível superior): 4 vagas;

Fisioterapeuta (nível superior): 1 vaga;

Fonoaudiólogo (nível superior): 1 vaga;

Historiador (nível superior): 1 vaga;

Médico/Área: Urologia (nível superior): 2 vagas;

Médico Veterinário (nível superior): 2 vagas;

Nutricionista/ Habilitação: Clínica (nível superior): 1 vaga;

Pedagogo (nível superior): 2 vagas;

Sociólogo (nível superior): 1 vaga;

Técnico de Laboratório/Área: Análises Clínicas (nível técnico): 2 vagas;

Técnico de Laboratório/Área: Biotecnologia (nível técnico): 2 vagas;

Técnico de Laboratório/Área: Edificações (nível técnico): 2 vagas;

Técnico de Laboratório/Área: Histologia (nível técnico): 1 vaga;

Técnico de Laboratório/Área: Informática (nível técnico): 2 vagas;

Técnico de Laboratório/Área: Mecânica (nível técnico): 1 vaga;

Técnico de Laboratório/Área: Museologia (nível técnico): 1 vaga;

Técnico de Tecnologia da Informação (nível técnico): 5 vagas;

Técnico em Contabilidade (nível técnico): 3 vagas;

Técnico em Enfermagem (nível técnico): 3 vagas;

Técnico em Farmácia (nível técnico): 3 vagas;

Técnico em Assuntos Educacionais (nível superior): 7 vagas;

Tecnólogo/Formação: Comunicação Social (nível superior): 2 vagas;

Tecnólogo/Formação: Gestão Pública (nível superior): 1 vaga.

UFF poderá convocar mais candidatos

Recentemente, o atual coordenador geral da Coseac, Luiz Antônio dos Santos Cruz, comentou sobre o concurso da UFF.

Ele, então, destacou que a universidade vem trabalhando para que a homologação do resultado final do certame ocorra durante o segundo semestre deste ano de 2023.

Normalmente, a instituição de ensino possui o costume de efetuar a convocação de todos os participantes aprovados para os cargos. No entanto, o coordenador geral indica que poderão chamar mais candidatos.

“Durante a validade do concurso público, caso sejam autorizados provimentos de novas vagas, além daquelas oferecidas no Edital nº 190/2022, a Universidade poderá, a seu exclusivo critério, convocar outros candidatos homologados”, comentou o professor Luiz Antônio dos Santos Cruz.

Desse modo, é possível que mais candidatos, para além das vagas oficiais, entrem no órgão.