UFG abre vagas para cursos de graduação presenciais sem vestibular

A Universidade Federal de Goiás (UFG) divulgou a oferta de vagas para cursos de graduação de diversas áreas para ingresso de novos alunos no próximo semestre letivo. De acordo com a instituição, as vagas são para cursos presenciais e não há a necessidade de realização de vestibular.

Conforme o cronograma, o período de inscrição para o processo seletivo será das 10h do dia 14 de abril, próxima sexta-feira, até as 17h do dia 18 do mesmo mês. Os interessados deverão realizar as inscrições de forma virtual, exclusivamente por meio do site da UFG, no Portal do Candidato. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

Processo de seleção

Ainda de acordo com o edita, a classificação dos inscritos no processo seletivo complementar será por meio do aproveitamento das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Desse modo, para participar da seleção, os estudantes devem ter feito uma das edições do exame aceitas para fins de classificação.

A UFG fará uma consulta à base de dados do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), pelo CPF do candidato com inscrição homologada, por meio da qual será calculado o melhor resultado obtido pelo candidato no Enem (de 2009 a 2022).

A universidade vai considerar as notas obtidas nas provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; e Redação. Os pesos das notas variam de acordo com a área do curso pretendido.

As vagas ofertadas nesse processo seletivo são remanescentes do Sistema de Seleção Unificada (SiSU). Conforme o edital, as oportunidades estão distribuídas nos campi da UFG localizados nas cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Cidade de Goiás. A UFG deve divulgar o edital com o número de vagas em 13 de abril.

A divulgação do resultado final, com a lista de classificados em 1ª chamada, está prevista para o dia 2 de maio. As matrículas serão recebidas nos dias 3, 4 e 5 de maio.

Confira mais informações no edital.

