UFRA recebe inscrições para mais de mil vagas em cursos de graduação

A Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) está com inscrições abertas para processo seletivo com a oferta de 1.120 vagas para diversos cursos de graduação, o Prosel UFRA 2023. De acordo com o cronograma, as inscrições seguem abertas até o dia 13 de abril.

Conforme as orientações da universidade, os interessados deverão realizar as inscrições de forma virtual, exclusivamente por meio do preenchimento de formulário eletrônico, disponível no site da UFRA.

Prosel UFRA 2023

Poderão se inscrever nesse processo seletivo os estudantes que tenham o Ensino Médio completo. Além disso, para participar da seleção, é necessário ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A classificação dos inscritos será feita exclusivamente por meio do aproveitamento do desempenho dos estudantes nas edições do exame de 2021 e 2022. Desse modo, no momento da inscrição, o candidato deverá indicar qual edição deseja usar para fins de classificação.

Vagas e resultados

As 1.120 vagas ofertadas são para mais de 40 opções de cursos de graduação presenciais ofertados nos seguintes campi da UFRA: Belém, Capanema, Parauapebas, Tomé-Açu, Paragominas e Capitão Poço. As oportunidades visam o ingresso de novos alunos no segundo semestre letivo deste ano.

Conforme indicado no edital, parte das vagas estão reservadas segundo estabelecido na Lei de Cotas (Lei nº 12.711/2012). Desse modo, há reserva de vagas para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas da rede pública, com recorte de renda e percentual de vagas exclusivo para candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas e para pessoas com deficiência (PcD).

Os aprovados dentro do sistema de cotas deverão comprovar os critérios por meio de documentos e procedimentos indicados no edital.

A UFRA divulgará a homologação das inscrições no dia 18 de abril, enquanto o resultado final do Prosel UFRA 2023, com a lista de classificados para as vagas, está previsto para o dia 24 do mesmo mês. As matrículas dos convocados em 1ª chamada serão recebidas a partir de 26 de abril.

Acesse edital na íntegra pra mais detalhes.

