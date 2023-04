UFVJM divulgou os editais com as principais datas da SASI 2023

A Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) divulgou os editais da Seleção Seriada (SASI) 2023. Desse modo, já estão disponíveis as principais datas da 1ª etapa – Triênio 2023/2025, da 2ª etapa – Triênio 2022/2024, e da 3ª etapa – Triênio 2021/2023.

Conforme o cronograma, o período de inscrição para as três etapas da SASI 2023 será do dia 1º de julho ao dia dia 15 agosto. Os interessados deverão realizar as inscrições de forma virtual, exclusivamente por meio do preenchimento de formulário eletrônico, disponível no site da UFVJM.

Isenção de taxa

Os editais estabelecem ainda que os candidatos de baixa renda poderão solicitar a isenção da taxa de inscrição. Segundo o cronograma, os pedidos de isenção de taxa para todas as etapas poderão ser feitos no período de 17 de abril a 16 de maio, por meio do site da Copese. A UFVJM divulgará os resultados dos pedidos em 1º de julho.

Provas

A aplicação das provas da 1ª e da 2ª etapas está marcada para o dia 29 de outubro de 2023. Os candidatos poderão consultar os locais de prova a partir do dia 3 de outubro, data de divulgação do Comprovante Definitivo de Inscrição (CDI).

As provas da SASI contarão com 45 questões objetivas sobre conteúdos das disciplinas do Ensino Médio, com a seguinte organização:

Bloco I – Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Língua Estrangeira (Inglês e Espanhol), Arte, e Educação Física.

Bloco II – Matemática e suas Tecnologias.

Bloco III – Ciências Humanas e suas Tecnologias: História e Geografia.

Bloco IV – Ciências da Natureza e suas Tecnologias: Biologia, Física e Química.

De acordo com o edital, a UFVJM não realizará provas na 3ª etapa (triênios 2022/2024 e 2023/2025). A universidade fará o aproveitamento das notas obtidas pelos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Portanto, somente as etapas 1 e 2 contarão com aplicação de provas.

Resultado

A UFVJM ainda não divulgou o número de vagas ofertadas para os aprovados na 3ª etapa. A divulgação das notas obtidas pelos estudantes nas 1ª e 2ª etapas está prevista para 30 de março de 2024, enquanto o resultado da 3ª etapa deve sair em até 20 dias úteis após liberação do resultado do Enem 2023.

