Última desavença de Kate Middleton com Meghan Markle: ela é obcecada por dinheiro

Atanto quanto Príncipe Harry e Meghan Markle afirmam querer sua paz e privacidade, eles não conseguem se livrar da imprensa.

A última briga real entre o casal de celebridades para a qual nem todo mundo tem tempo é com Kate Middleton e Príncipe William.

Dizem que a duquesa de Cambridge, cunhada de Harry, está irritada com a obsessão de Markle por dinheiro.

“Do jeito que eles veem, a obsessão de Meghan por dinheiro parece ter passado para Harry”, disse uma fonte ao Radar Online.

“Aos olhos deles, Meghan parece muito preocupada com imagem e dinheiro e eles acham isso muito desagradável.”

A vida, ao que parece, não é tão cor-de-rosa, mesmo se você for da realeza. Os dois casais tiveram uma longa linha de brigas nos últimos anos que romperam a família, mesmo que mal sejam sérias para a pessoa comum.

Enquanto as mulheres brigam entre si, assim como os homens dos dois casais.

Irmãos brigam também

Foi recentemente alegado por uma fonte que William recebeu um acordo de $ 1 milhão da News Group Newspapers (NGN) sobre um caso de hacking com o editor do News of the World.

“Quando você pensa que não pode ficar pior, fica”, disse o amigo de William ao The Daily Beast.

“Isso é terra arrasada de Harry. Ao revelar esses segredos, ele está queimando tudo. Ele está deixando bem claro que considera que seu relacionamento com William acabou.

“William nunca vai confiar em Harry novamente. Como ele poderia? A verdade é que William absolutamente odeia Harry agora e nunca vai perdoá-lo pelo dano que ele fez à família.”