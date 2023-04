Ultimato de Lamar Jackson aos Ravens: “Pegue DeAndre Hopkins também e podemos conversar”

EUnão parece Lamar Jackson está feliz que o Baltimore Ravens ter assinado Odel Beckham Jr.mas os relatórios sugerem que ele esperava que a equipe também fechasse um acordo com outro wide receiver para adoçar o acordo.

Beckham vestirá o roxo do Ravens na próxima temporada, tendo assinado um contrato de $ 15 milhões com a equipe, com potencial para ganhar até $ 18 milhões com add-ons. Ele foi visto recentemente festejando em Miami com Jackson, que até compartilhou uma captura de tela de sua ligação do FaceTime em seu Instagram.

De acordo com o insider Michael LombardiJackson pediu aos Ravens para adquirir DeAndre Hopkins também, com o quarterback desempenhando um papel fundamental no recrutamento de Beckham para o time. Lombardi afirmou que Jackson disse à equipe para colocar os dois wideouts na lista para ajudar a negociar um acordo sólido.

No entanto, Baltimore informou a Jackson que eles só poderiam contratar um receptor e, por fim, escolheram Beckham. Também foi relatado que Jackson garantiu a Beckham que receberia passes do ex-MVP na próxima temporada.

Hopkins é procurado pelos Jets

Enquanto isso, a Hopkins está atualmente no mercado, com a Arizona Cardinals procurando trocar o cinco vezes Pro Bowler. No entanto, seu contrato está provando ser um ponto crítico, já que ele deve ganhar US$ 15 milhões na próxima temporada e US$ 19 milhões em 2024.

Parece que o Jatos de Nova York estão agora na corrida por Hopkins, tendo perdido Beckham. Embora não esteja claro se Jackson será capaz de recrutar Hopkins para os Ravens, está claro que ele investe no sucesso do time e quer vê-los fazer as melhores jogadas possíveis para vencer os jogos.

No final, fica claro que Jackson está animado com a adição de Beckham ao time, mas ele também tinha esperanças de que outro grande recebedor se juntasse a ele em campo. Só o tempo dirá se os Ravens continuarão a perseguir Hopkins ou procurar outras opções para reforçar sua lista.