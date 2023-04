Último dia emocionante de Ryan Seacrest em ‘Live with Kelly & Ryan’

Ryan Seacrest acabou de encerrar seu último dia de “Live With Kelly & Ryan” … e seu último episódio teve quase todo mundo pegando lenços de papel.

Ryan saiu com Kelly Ripa uma última vez na manhã de sexta-feira sob aplausos da platéia – que incluía seus pais, irmã Meredith e GF Aubrey . A tela atrás dos co-apresentadores diz “Bye Bye, Ry Ry”.

Kelly e Ryan ficaram emocionados desde o início, brincando sobre perceber que vão derramar algumas lágrimas hoje. Eles até mostraram um adorável vídeo de despedida de sua sobrinha. O último convidado de Ryan no programa foi o Dr. Jill Biden . A primeira-dama disse que às vezes eles assistem ‘Ao vivo’ na Casa Branca.

Seu adeus oficial no final foi tão triste quanto você pensaria também … com Kelly primeiro dizendo tanto tempo para seu amigo, antes de Ryan agradecê-la por tudo, dizendo adeus ao show que ele pode chamar de lar.

Ryan cobriu MUITO durante seus 6 anos no programa matinal, incluindo a pandemia – o que forçou os dois a levarem suas funções de apresentador para suas casas. Com Ryan agora fora do ar, o marido de Kelly, Mark Consuelosocupará seu lugar.