Um áudio do 911 mostra por que a polícia temeu pela vida de Drake Bell, ele ameaçou se enforcar

Salgo sobre quinta-feira passada Drake Bell as notícias sobre seu paradeiro não batiam, a polícia estava preocupada com sua segurança, mas se recusou a oferecer mais detalhes sobre isso. Uma nova revelação de TMZ confirmou a razão pela qual ele foi classificado como ‘em perigo’ e como tudo isso aconteceu. Felizmente, o ator e músico está vivo e bem. No entanto, há indícios de que ele não está bem emocionalmente e pessoas próximas a ele continuam preocupadas. Até ele postou um tweet onde ele parece bem, mas um assunto preocupante 911 Call descobriu a verdade sobre o ator. Como muitos de vocês devem saber, Sino está atualmente passando por alguns problemas legais sérios.

Seu relacionamento com sua ex-esposa atingiu outro ponto de ruptura na noite de quarta-feira, quando eles aparentemente tiveram uma grande briga. A ligação para o 911 que foi feita detalha como o ator brigou com sua ex-esposa e disse à família que queria sair para ficar bêbado e se enforcar. Essas ameaças suicidas foram o que levou todos os membros de sua família a emitir o relatório de pessoa desaparecida ao Departamento de Polícia de Daytona Beach. Lidar com problemas de saúde mental devido a um presente tão problemático não tem sido fácil para Drake Bell, que claramente está lutando com tudo que a vida lhe deu.

Quem vazou o conteúdo do relatório de desaparecimento do 911 Drake Bell?

O pessoal do TMZ falou com um policial que facilitou o áudio de uma ligação para o 911 onde Drake Bell foi dado como desaparecido. Segundo esse policial, a situação estava sendo tratada como uma possível tentativa de suicídio e disse que uma celebridade teve um desentendimento com a esposa. Esses policiais são do Orlando PD, que se envolveu no caso porque se acreditava que Drake Bell estava hospedado em um hotel de Orlando. Os policiais confirmaram que o ator estava enviando mensagens de texto para a família na Califórnia e fazendo ameaças de suicídio. Apesar do tweet de Drake Bell, seus fãs e familiares continuam preocupados com seu bem-estar. Se você ou alguém que você conhece está lutando ou em crise, a ajuda está disponível. Ligue ou envie uma mensagem de texto para 988 ou chat 988lifeline.org.