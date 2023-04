“Uma Semana Inesquecível Começa com um GRANDE PRESENTE para Todos os Clientes do Caixa Tem!”

Sabia que tem como sacar até R$ 3 mil do Caixa Tem? Essa é uma possibilidade para milhões de brasileiros e que poucos conhecem. Afinal, esse canal digital é bastante conhecido como veículo para os recursos de programas sociais, mas pouco conhecido como uma conta bancária efetiva.

Pensando nisso, hoje trouxemos uma série de informações e dicas para você. Assim, você saberá como é possível conseguir até R$ 3 mil pelo Caixa Tem em um prazo de 10 dias.

Saiba mais sobre o Caixa Tem

O Caixa Tem é conhecido por ser muito útil como canal para os benefícios assistenciais do Governo Federal. Foi criado na época da Pandemia para servir de ponte entre as famílias atendidas pelo Auxílio Emergencial e o governo.

Dessa forma, esse foi um mecanismo que o governo utilizou para fazer o dinheiro chegar até as pessoas que precisavam e não tinham conta em nenhum banco. Assim, o Caixa Tem foi o primeiro contato de muita gente com as contas digitais.

Mas muitos ainda não conhecem todos os recursos que a conta social digital da Caixa pode oferecer, e não sabem que tem como sacar até R$ 3 mil do Caixa Tem. Quer saber mais? Continue a leitura:

Como sacar até R$ 3 mil do Caixa Tem?

Na verdade, o Caixa Tem possui uma série de modalidades de empréstimos, o que inclui a linha de crédito para MEI. Isso porque, se você é um microempreendedor individual, pode solicitar esse empréstimo e pagar de forma facilitada.

Para realizar a solicitação, você só precisa baixar o aplicativo e clicar em “Empréstimos”. Depois, selecione a linha de crédito destinada aos microempreendedores e confirme o pedido.

Se você receber a pré-aprovação para sacar até R$ 3 mil do Caixa Tem, o que acontece em até 10 dias depois do início do processo, necessitará dirigir-se até um posto de atendimento presencial da Caixa para completar o processo. Assim, você deve levar consigo:

Documentos pessoais, como RG,CPF, CNH;

Comprovante de residência de menos de 3 meses;

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI);

Declaração Anual do Simples Nacional para o Microempreendedor Individual (DASN MEI);

Para conseguir a aprovação, é necessário cumprir alguns requisitos, sobre os quais falaremos a seguir.

O que precisa para conseguir sacar até R$ 3 mil do Caixa Tem?

Como já vimos, essa linha de crédito tem como destino os microempreendedores formais. Desse modo, para ter acesso a ela, é preciso estar com a formalização em dia e a pelo menos 12 meses. Também é preciso estar dentro dos parâmetros tributários da categoria MEI, ou seja, não ter um rendimento bruto anual maior que R$ 81 mil.



Você também pode gostar:

Se você se enquadra nesses critérios, pode seguir as dicas acima e solicitar para sacar até R$ 3 mil do Caixa Tem. Porém, não deve se esquecer de que esse é um empréstimo e, como tal, ele possui parcelas a pagar e uma taxa de juros.

A saber, os juros para esse empréstimo são de 3,6% ao mês e o prazo para pagamento é entre 18 e 24 meses.

Outras modalidades de empréstimo do Caixa Tem

Além de poder sacar até R$ 3 mil do Caixa Tem, para quem é microempreendedor, existem outras modalidades de empréstimos da Caixa. Alguns exemplos que podemos citar são:

Empréstimo consignado, para quem recebe Auxílio Brasil, novo Bolsa Família;

Crédito Rural;

Azulzinha;

Caixa Para Elas Empreendedoras, dentre muitos outros.

Por isso, mesmo que você não se encaixe nos parâmetros para sacar até R$ 3 mil do Caixa Tem, pode conseguir outros tipos de ajuda financeira para você ou seu negócio.

Gostou de saber como sacar até R$ 3 mil do Caixa Tem? Agora coloque essas dicas em prática e alavanque os seus negócios!