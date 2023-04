UnB Encerra Inscrições para o Acesso Enem 2023 na Quarta-feira (19)

A Universidade de Brasília (UnB) encerra nesta quarta-feira, dia 19 de abril, o período de inscrição para o processo seletivo via aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Desse modo, os interessados em participar do Acesso Enem UnB 2023 poderão realizar as inscrições até as 23h59 de amanhã.

De acordo com as orientações do edital, as inscrições devem ser feitas on-line, exclusivamente por meio do preenchimento de formulário eletrônico, disponível no site da banca Cebraspe. Ainda conforme indicado no edital, não haverá cobrança de taxa de inscrição ou de participação.

Acesso Enem UnB 2023

A classificação dos inscritos nesse processo seletivo será feita exclusivamente por meio das notas por eles obtidas na última edição doEnem, o Enem 2022. Nesse sentido, somente os estudantes que tenham feito a última edição do exame e que já tenham concluído o Ensino Médio poderão participar desse vestibular.

Além disso, o estudante deve ter obtido nota igual ou maior que a pontuação mínima estabelecida pela UnB. Conforme indicado no edital, a universidade agrupou os cursos em três grupos, com notas mínimas variadas. Os estudantes podem consultar as pontuações mínimas e os pesos de cada prova no edital. Para fins de classificação, a UnB irá considerar as notas das provas de Matemática e suas Tecnologias, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e de Redação.

Oferta de vagas

Ao todo, através desta seleção via notas do Enem, a UnB está ofertando 2.120 vagas para ingresso de novos alunos em diversos cursos de graduação ainda no segundo semestre letivo deste ano. Conforme o edital, as oportunidades estão distribuídas entre os seguintes campi: Darcy Ribeiro, Ceilândia, Gama e Planaltina.

Entre os cursos ofertados pela UnB estão licenciaturas e bacharelados em diversas áreas. Destacam-se as carreiras de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Ciência da Computação, Ciência Política, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Comunicação Social – Publicidade e Propaganda, Design, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Ambiental, Engenharia de Redes de Comunicação, Engenharia Química, Estatística, Letras – Português como Segunda Língua, Língua Estrangeira Aplicada, Pedagogia, Museologia, Nutrição, Odontologia, Medicina, Medicina Veterinária, Psicologia, Matemática, Relações Internacionais, entre outras.

Reserva de vagas

A universidade reserva parte das vagas para o cumprimento das suas ações afirmativas. Desse modo, há vagas exclusivas para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas da rede pública, para candidatos de baixa renda, para candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas ou quilombolas, e para pessoas com deficiência (PcD).

No momento da inscrição, os candidatos deverão optar por concorrer às vagas do sistema universal (ampla concorrência, para o público geral) ou sistema de cotas. Aqueles que forem aprovados dentro do sistema de cotas deverão apesentar documentação para a comprovação dos critérios. O upload dos arquivos deve ser feito no site da banca Cebraspe.

Já os candidatos às vagas reservadas aos candidatos pretos, pardos e indígenas ou quilombolas deverão somente assinalar o termo digital de autodeclaração em que confirmam a sua condição.

Resultado



Ainda de acordo com o cronograma, a UnB realizará a avaliação biopsicossocial de autodeclaração em 21 de maio, com divulgação do resultado em 31 de maio e recebimento de recursos nos dias 1º e 2 de junho. Já a divulgação do resultado final do Acesso Enem UnB 2023 via Enem está prevista para o dia 13 de junho. Além disso, na mesma data a UnB deve divulgar orientações para as matrículas dos convocados em 1ª chamada.

Acesse o edital da seleção na íntegra para mais informações.

