UnB recebe inscrições para Vestibular 2023 via Enem até 19 de abril

A Universidade de Brasília (UnB) está com inscrições abertas para o seu processo seletivo com o aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). De acordo com o cronograma, os interessados poderão se inscrever no Vestibular 2023 via Enem até o dia 19 de abril.

Conforme as orientações do edital, as inscrições devem ser feitas on-line, exclusivamente por meio do preenchimento de formulário eletrônico, disponível no site do Cebraspe. Ainda de acordo com o edital, as inscrições são gratuitas.

Processo de seleção

A classificação dos candidatos será feita exclusivamente por meio das notas da última edição do Enem, o Enem 2022. Portanto, poderão realizar inscrição nesse processo seletivo os estudantes que já tenham concluído o Ensino Médio e que tenham feito a última edição do exame. Além disso, para participar, o estudante deve ter obtido nota igual ou maior que a pontuação mínima estabelecida pela UnB.

A universidade agrupou os cursos em três grupos, com notas mínimas variadas. Os estudantes podem consultar as pontuações mínimas e os pesos de cada prova no edital. Ainda de acordo com o documento, para fins de classificação, a UnB irá considerar as notas das provas de Matemática e suas Tecnologias, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e de Redação.

Oferta de vagas

A oferta total da UnB é de 2.120 vagas para ingresso de novos alunos em diversos cursos de graduação no segundo semestre letivo deste ano. As oportunidades estão distribuídas entre os seguintes campi da universidade: Darcy Ribeiro, Ceilândia, Gama e Planaltina.

A universidade reserva parte das vagas para o cumprimento das suas ações afirmativas. Nesse sentido, há vagas exclusivas para estudantes de escola pública, candidatos de baixa renda, autodeclarados pretos, pardos, indígenas ou quilombolas, e para pessoas com deficiência.

No momento da inscrição, os candidatos deverão optar por concorrer às vagas do sistema universal (ampla concorrência) ou sistema de cotas.

Resultado

Segundo o cronograma, a UnB realizará a avaliação biopsicossocial de autodeclaração em 21 de maio, com divulgação do resultado em 31 de maio e recebimento de recursos nos dias 1º e 2 de junho. O resultado final do Vestibular 2023 via Enem será publicado no dia 13 de junho.

