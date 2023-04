Unidas abre vagas de EMPREGO; veja regiões e cargos disponíveis

A Unidas é uma empresa que trabalha com a locação de automóveis e terceirização de frotas no Brasil. Neste momento, a corporação conta com mais de 200 lojas, onde cerca de 3,6 mil empregados estão distribuídos. Há poucos dias, novos empregos foram divulgados nos canais de recrutamento da rede. Confira, a seguir.

Unidas divulga novos empregos ao redor do país

A Unidas é uma corporação que opera no ramo de locação de automóveis e terceirização de frotas no Brasil. Com mais de 200 unidades de atendimento, a empresa oferece produtos em diversos departamentos, incluindo para máquinas e veículos pesados.

Neste momento, a rede conta com uma equipe profissional formada por mais de 3,6 mil empregados, além de um portfólio repleto de veículos e equipamentos de vários setores do mercado automotivo.

Há poucos dias, novos empregos foram publicados nos canais de recrutamento da Unidas. Confira.

Mecânico de Máquinas Pesadas – Cajati / SP;







Advogado Júnior – São Paulo / SP;







Especialista em Remuneração – São Paulo / SP;







Gestor de Negócios – Campinas / SP;







Agente de Atendimento – Cuiabá / MT;







Supervisor de Frota – Goiânia / GO;







Consultor Técnico – Curitiba / PR;







Estagiário – Curitiba / PR.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando.

Veja também: Azul Linhas Aéreas abre vagas de EMPREGO; veja regiões e cargos

Como se candidatar

A Unidas divulga seus empregos por meio de canais de recrutamento, que podem ser acessados dentro da internet. Através desses portais, é possível encontrar todas as vagas pendentes, além de todas as informações referentes ao cargo.

A candidatura também pode ser feita de forma digital, basta entrar no site 123empregos e efetuar o envio dos dados solicitados.

Encontre a oportunidade de emprego com carteira assinada disponível em uma das grandes empresas brasileiras, acompanhando diariamente as atualizações e conteúdos do Notícias Concursos. Participe dos processos seletivos de recrutamento através dos sites mencionados.