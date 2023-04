Unilever abre VAGAS de EMPREGO; veja os cargos e regiões

A Unilever, empresa global de bens de consumo, abre vagas de emprego em regiões do Brasil. A companhia tem como principal objetivo tornar a sustentabilidade comum entre todas as pessoas, através de seus produtos. Para fazer parte da companhia, os interessados devem se identificar com a cultura e com seus valores. Confira.

Unilever anuncia a contratação de novos colaboradores em cidades brasileiras

A companhia preza pela diversidade e inclusão em todas as áreas disponíveis para atuação, desta forma consideram seus candidatos sem distinção de cor, raça, gênero, orientação sexual, religião, idade, nacionalidade, ascendência, deficiência ou qualquer outra diversidade. Todos são bem-vindos para participar do processo seletivo.

A Unilever está presente no Brasil há mais de noventa anos, a empresa é uma multinacional reconhecida mundialmente dentro do setor de bens de consumo. Possuindo um amplo portfólio em produtos. Oferece aos seus consumidores grandes marcas, que são conhecidas mundialmente, como: Rexona, Dove, Omo, Seda, Kibon e Hellmann’s.

No dia de hoje (13), novas vagas de emprego foram divulgadas para atuar em diferentes regiões. Confira.

Promotores de Merchandising – Caldas Novas;







Promotores de Merchandising – Belo Horizonte;







Promotores de Merchandising (exclusivo para portadores de deficiência) – São José do Rio Preto;







Promotores de Merchandising – Região dos Lagos;







Promotores de Merchandising – Linhares.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando. Algumas empresas solicitam que o candidato ofereça alguma experiência ou certificados na área almejada.

Como se inscrever?

Para ingressar no time Unilever, os interessados devem realizar um cadastro e conferir todas as informações acessando o site 123empregos.

