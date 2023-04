Universidade de São Francisco oferece bolsas de estudo de até 100%: saiba como participar

A USF, Universidade de São Francisco, é uma instituição de nível superior localizada em Bragança Paulista, cidade no estado de São Paulo. Com mais de 50 anos de tradição, a universidade oferece uma grande quantidade de cursos de graduação, pós-graduação e cursos de extensão em diversas áreas do conhecimento.

Em 2023, a instituição está promovendo o Desafio Online, programa que visa conceder bolsas de estudo de até 100% aos ingressantes via vestibular nos cursos de graduação presencial, semipresencial e a distância.

Os estudantes interessados já podem se inscrever para participar do Desafio. Quer saber mais? Então continue lendo o resumo que separamos com todas as informações de que você precisa para participar e garantir a sua bolsa.

O que é o Desafio Online da USF?

O Desafio Online é uma iniciativa que busca promover o aprendizado de forma interativa, por meio da resolução de desafios propostos por membros do corpo docente da USF, além de oferecer diversas vantagens para os estudantes que fizerem o Desafio.

A iniciativa, Desafio Online, é uma oportunidade para que estudantes de ensino médio de todas as partes do Brasil testem seus conhecimentos e habilidades, além de conhecerem um pouco mais sobre as áreas de atuação da Universidade.

O programa é gratuito e pode ser realizado por meio de um ambiente virtual de aprendizagem, que permite ao participante acessar as atividades a qualquer momento e de qualquer lugar.

Desafio Online: como funciona?

O Desafio Online é formado por uma série de atividades que abrangem diferentes áreas do conhecimento. Cada desafio irá ser classificado com uma pontuação específica e os participantes que obtiverem as melhores pontuações serão selecionados para a fase final.

O programa é dividido em duas fases: a primeira fase é composta por uma prova objetiva, que avalia o conhecimento do participante em diversas áreas. Os melhores colocados nessa fase são convidados a participar da segunda fase do programa.

Na segunda fase, os participantes irão desenvolver um projeto inovador, que possa contribuir para problemas da sociedade. Os projetos são avaliados por uma banca de professores e pesquisadores da USF.

Além disso, o Desafio promove também a concessão de bolsas de estudo para os melhores colocados na classificação final. Essas bolsas podem incluir descontos de até 100% para os participantes. É uma oportunidade muito interessante para quem quer ingressar em um curso de nível superior com desconto.

Desafio Online: outras vantagens

Vale ressaltar que o projeto da USF, Desafio Online, é uma oportunidade única para que estudantes de todo o país possam colocar os seus conhecimentos em prática, além de conhecerem a oferta de cursos da USF.



O programa também oferece uma série de benefícios aos participantes, como:

Certificado de participação: todos os participantes recebem um certificado de participação, que pode ser utilizado como comprovante de atividade extracurricular em processos seletivos.

Iniciação científica: os participantes do Desafio Online que se destacam na segunda fase do programa podem ser convidados para participar de programas de iniciação científica, que oferecem a oportunidade de desenvolver projetos de pesquisa ao lado de membros da USF.

Sem dúvidas, como mencionamos, uma das principais vantagens do Desafio é a possibilidade de ganhar uma bolsa de estudo de até 100% para estudar na USF.

Desafio Online: como participar?

Para participar do Desafio Online, os interessados devem acessar o site do evento e se inscrever de forma gratuita. As inscrições poderão ser feitas até o dia 7 de maio para os cursos semipresenciais e EaD e até o dia 24 de junho de 2023 para os cursos presenciais.

As inscrições podem ser feitas diretamente na página do Desafio Online no site da USF. Confira aqui!

Desafio Online: cursos participantes

Os vencedores podem usar as bolsas de estudo para ingressar em um dos seguintes cursos:

Câmpus Bragança Paulista:Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Engenharia Civil, Engenharia de Computação, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Fisioterapia, Nutrição e Pedagogia.

Câmpus Campinas: Nutrição e Biomedicina.

Câmpus Itatiba: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Contábeis, Engenharia Agronômica, Engenharia Civil, Engenharia de Computação, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Fisioterapia, Medicina Veterinária, Nutrição e Pedagogia.

Cursos EaD: Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comércio Exterior, Educação Física (Licenciatura e Bacharelado), Engenharia de Produção, Engenharia de Software, Estética e Cosmética, Filosofia (Licenciatura e Bacharelado), Gastronomia, Gestão Comercial, Gestão da Produção Industrial, Gestão da Qualidade, Gestão da Tecnologia da Informação, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeira, Gestão Hospitalar, Gestão Pública, História (Licenciatura e Bacharelado), Letras, Logística, Marketing, Pedagogia, Processos Gerenciais, Redes de Computadores, Serviço Social e Teologia.

São diversas opções para todas as áreas do conhecimento e interesses.