Universidade Estadual de Londrina divulga datas importantes do Vestibular 2024.

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) divulgou as principais datas referentes ao Vestibular 2024. O processo seletivo da UEL é um dos principais do estado do Paraná para ingresso no ensino superior.

De acordo com a instituição, a aplicação das provas dessa edição do processo seletivo está prevista para os meses de outubro e novembro deste ano. Desse modo, o Vestibular UEL volta a ser a realizado nos meses em que eram aplicadas as provas antes da pandemia da Covid-19, que alterou o cronograma dos processos de seleção.

Duas fases

Tradicionalmente, o Vestibular UEL conta com duas fases. A aplicação das provas da 1ª fase está marcada para o dia 29 de outubro de 2023, enquanto as provas da 2ª fase estão previstas para os dias 26 e 27 de novembro de 2023.

Apenas os candidatos aprovados na 1ª etapa serão convocados para realizar as provas da 2ª etapa. Geralmente, o vestibular conta com locais de prova em Londrina, Curitiba, Cascavel, Guarapuava e Umuarama.

A 1ª etapa do Vestibular UEL conta com questões objetivas de conhecimentos gerais, ou seja, sobre conteúdos referentes às disciplinas do Ensino Médio: Língua Portuguesa, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), Matemática, Física, Química, Biologia, Geografia, Filosofia, Sociologia, Artes e História. Já na 2ª etapa, a UEL aplica uma prova com questões discursivas sobre conhecimentos específicos, de acordo com o curso de escolha. Além disso, os candidatos responderão a uma prova de Redação em Língua Portuguesa.

Além dessas duas fases, o Vestibular da UEL conta com a aplicação de testes de aptidão para candidatos de cursos que exigem habilidades específicas, como Música.

De acordo com o cronograma divulgado pela universidade, a aplicação das provas de habilidades para os candidatos ao curso de Música está marcada para o dia 24 de setembro de 2023. Para os candidatos aos demais cursos de exigem habilidades específicas, a aplicação das provas será no dia 28 de novembro de 2023.

Logística de elaboração do Vestibular 2024

Conforme a coordenadora de Processos Seletivos da UEL (Cops), Sandra Garcia, a definição das datas do processo seletivo 2024 levou em consideração a logística de elaboração do concurso e o agendamento das provas do vestibular de importantes universidades públicas do estado do Paraná.

Desse modo, os candidatos poderão participar da seleção da UEL e também de demais instituições como a Universidade Federal do Paraná (UFPR), Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioste), Universidade Estadual do Centro Oeste (Unicentro) e Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG).

Principais datas do Vestibular UEL 2024

Provas de habilidades (Música): 24 de setembro

Provas da 1ª fase: 29 de outubro

Provas da 2ª fase: 26 e 27 de novembro

Provas de habilidades (demais cursos): 28 de novembro

Apesar de informar as datas de aplicação das provas, a UEL ainda não divulgou o período de inscrição e o prazo para envio dos pedidos de isenção da taxa de inscrição referente ao Vestibular 2024. Portanto, os interessados devem aguardar a publicação dos editais de abertura e de isenção para mais informações.



Para essa edição do processo seletivo, a UEL vai manter a mesma lista de obras literárias exigidas na edição do Vestibular de 2023. Desse modo, os candidatos deverão ler as seguintes obras:

“Contos novos”, de Mário de Andrade;

“Quarto de despejo – diário de uma favelada”, de Carolina Maria de Jesus;

“Histórias que os jornais não contam”, de Moacyr Scliar;

“O rei da vela”, de Oswald de Andrade;

“O seminarista”, de Bernardo Guimarães;

“Niketche”, de Paulina Chiziane;

“Torto arado”, de ltamar Vieira Junior;

“Melhores poemas”, de Fernando Pessoa;

“Chove sobre minha infância”, de Miguel Sanches Neto;

“Cartas chilenas”, de Tomás Antônio Gonzaga.

