Universidade Estadual de Ponta Grossa Abertas Inscrições para Especialização em Língua e Ensino

A Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) abriu o período de inscrição para processo seletivo para ingresso de novos alunos em curso de especialização gratuito em Língua e Ensino: Interculturalidade. De acordo com o edital, o curso será ofertado na modalidade de Educação a Distância (EAD).

Conforme o cronograma, os interessados poderão realizar as inscrições até as 23h59 do dia 3de maio de 2023. As inscrições devem ser feitas de forma virtual, exclusivamente por meio do preenchimento de formulário eletrônico, disponível no site da CPS (Coordenadoria de Processos de Seleção da UEPG).

Além disso, no momento da inscrição, o candidato deverá anexar todos os documentos solicitados. Para efetivar o cadastro, os candidatos deverão realizar o pagamento de uma taxa de inscrição no valor de R$100,00 (cem reais), dentro do prazo, ou seja, até 4 de maio.

Quem pode realizar a inscrição?

Ainda de acordo com o edital, para participar, os interessados precisam ter formação em Licenciatura em Letras Português e/ou Línguas Estrangeiras e/ou LIBRAS ou formação em Bacharelado Letras Libras ou formação em Licenciatura e ser professor da educação básica. No entanto, a universidade também vai aceitar as inscrições de demais profissionais da educação. Nesse caso, os profissionais poderão ocupar vagas remanescentes do processo seletivo.

Processo de seleção

Esse processo seletivo não contará com a aplicação de provas para fins de classificação. Nesse sentido, os inscritos serão selecionados com base em dois critérios indicados no edital: análise de todos os documentos solicitados no momento da inscrição e média aritmética do histórico escolar da graduação. Portanto, é imprescindível enviar os documentos listados no edital, inclusive do histórico da graduação.

Em caso de empate, a UEPG vai considerar primeiramente o maior tempo de formação acadêmica (será considerado o ano de conclusão do curso de graduação). Já o segundo critério de desempate será a maior idade.

Sobre o curso

Apesar de ser ministrado de forma virtual, a especialização em Língua e Ensino: Interculturalidade contará com alguns encontros presenciais para fins de avaliação. Portanto, no momento da inscrição, o candidato deve escolher um polo de apoio presencial para o desenvolvimento dessa atividade.

O curso que tem duração de 18 meses, com carga horária de 360 (trezentos e sessenta) horas. Conforme o edital, os componentes curriculares da especialização são os seguintes:

Cultura, Multiculturalismo E Identidade;

Educação Decolonial Transgressiva E Interculturalidade;

Educação Linguística Intercultural, Migração E Refúgio;

Internacionalização, Culturas E Ensino Superior;

Aspectos Psicológicos Do Ensino De Línguas;

Direitos Humanos E Diversidades;

Cultura E Diversidade: O Público-Alvo Da Educação Especial;

As Línguas De Sinais, As Culturas Surdas E O Ensino;

Relações Étnico-Raciais, De Gênero E Sexualidade Em Sala De Aula;

Língua, Cultura E Ensino: A Relevância Das Tecnologias Digitais De Informação E Comunicação;

Seminários Temáticos De Conclusão De Curso I;

Seminários Temáticos De Conclusão De Curso II.

Vagas e resultados

Ao todo, a UEPG está ofertando 107 vagas com ingresso imediato. As oportunidades estão distribuídas entre os seguintes polos de apoio presencial da universidade: Assaí (23 vagas); Guarapuava (14 vagas); Ibaiti (26 vagas); Palmeira (22 vagas); Campo Largo (19 vagas); e Ponta Grossa (3 vagas).

De acordo com o cronograma, a UEPG divulgará até o dia 10 de maio o resultado da seleção. Os interessados poderão contestar o resultado com a interposição de recursos até as 23h59 do dia 11 seguinte, exclusivamente por meio do site da CPS UEPG. Após a análise dos recursos, a universidade publicará o resultado final no dia 12 de maio de 2023.



Acesse o edital da seleção na íntegra para mais informações.

