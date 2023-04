Universidade Estadual do Ceará realiza exames da primeira etapa do Vestibular 2023/2 no dia 30 de maio.

A Universidade Estadual do Ceará (UECE) realiza neste domingo, dia 30 de abril, a aplicação das provas da 1ª etapa do Vestibular 2023/2. Conforme o cronograma, a aplicação será no período da tarde, das 9h às 13h (horário de Brasília).

Os candidatos já podem conferir onde realizarão o exame por meio do Cartão de Informação do Candidato, disponível no site da CEV (Comissão Executiva do Vestibular). De acordo com o edital, os locais de prova serão nas seguintes cidades do Estado do Ceará: Aracati, Canindé, Crateús, Fortaleza (capital), Iguatu, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Mombaça, Quixadá, Quixeramobim e Tauá.

Para consultar o Cartão de Informação do Candidato, os candidatos devem fazer login na página da CEV com o número de CPF e senha cadastrados no momento da inscrição.

Orientações

De acordo com as orientações da UECE, os candidatos devem chegar aos locais de prova com, no mínimo, uma hora de antecedência do horário de início. Para ter o acesso liberado ao local de prova, o candidato deverá apresentar documento oficial e original de identificação com foto.

Além disso, será necessário levar caneta esferográfica fabricada em material transparente, de tinta preta ou azul.

Provas da 1ª fase

De acordo com o Manual do Candidatos, na 1ª fase a UECE aplicará um Prova de Conhecimentos Gerais composta por questões objetivas sobre conteúdos das disciplinas ministradas durante o Ensino Médio. Desse modo, a avaliação contemplará as seguintes áreas:

Ciências Humanas: Filosofia, Geografia, História e Sociologia;

Ciências da Natureza e Matemática: Biologia, Física, Matemática e Química;

Linguagens e Códigos: Educação Física, Língua Estrangeira (Espanhol, Francês ou Inglês) e Língua Portuguesa.

A divulgação do gabarito preliminar deve ser feita até o dia 2 de maio. Já a publicação da lista de aprovados na 1ª fase está prevista para o dia 16 de maio. Apenas os aprovados nessa fase estão convocados para a próxima etapa do Vestibular 2023/2, que conta com duas fases.

2ª fase

De acordo com o cronograma, a aplicação das provas da 2ª fase está prevista para os dias 21 e 22 de maio (domingo e segunda-feira). AUECE aplicará as provas no período da manhã, das 9h às 13h (horário de Brasília).

Nesta 2ª fase, a universidade aplicará uma prova de Redação em Língua Portuguesa e uma prova de Conhecimentos Específicos. Portanto, os conteúdos variam de acordo com o curso escolhido pelo candidato.



Além dessas duas fases, o edital prevê a realização do Exame de Habilidade Específica (EHE), exclusivo para os candidatos a alguns cursos. A Prova Escrita está marcada para o dia 7 de maio de 2023 (domingo), no período das 9h às 12h. Já a Prova Oral está marcada para o dia 12 de maio de 2023 (sexta-feira).

Vagas e resultados

A oferta total da UECE é de 2.282 vagas para ingresso de novos alunos no 2º semestre letivo deste ano. Conforme o edital, há vagas para cursos de graduação de diversas áreas ministrados nos campi de Fortaleza, Aracati, Canindé, Crateús, Iguatu, Mombaça, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Quixadá, Quixeramobim e Tauá.

Entre os cursos ofertados é possível destacar as seguintes carreiras: Medicina, Pedagogia, Nutrição e Medicina Veterinária.

Ainda conforme o edital, parte das vagas são reservadas pela UECE para o cumprimento das ações afirmativas. Desse modo, há reserva de vagas para candidatos com deficiência, para pretos, pardos e indígenas (PPI) e também para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas da rede pública.

Segundo o cronograma, a UECE publicará o resultado da 2ª fase no dia 26 de junho de 2023. Já o resultado final, com a lista de candidatos convocados em 1ª chamada, está previsto para o dia 28 de junho.

Acesse o Manual do Candidato na íntegra para mais informações.

