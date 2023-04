Universidade Federal de Ouro Preto encerra inscrições para 480 vagas em cursos de graduação a distância.

A Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), em Minas Gerais, encerra nesta quarta-feira, dia 19 de abril, o período de inscrição para o processo seletivo de estudantes para os cursos de Licenciatura ofertados na modalidade de Educação a Distância (EaD). De acordo com o cronograma, os interessados poderão realizar as inscrições até as 23h59 de hoje (horário de Brasília).

Conforme indicado no edital, através desse processo seletivo, a UFOP está ofertando diversas vagas para ingresso nos cursos de Geografia, Matemática e Pedagogia. A seleção visa o ingresso dos novos alunos ainda no 2º semestre letivo deste ano. Ao todo, estão sendo ofertadas 480 vagas, sendo 160 oportunidades para cada um dos três cursos.

Ainda conforme as orientações do edital, os interessados em participar dessa seleção deverão realizar as inscrições de forma virtual, exclusivamente por meio do preenchimento de formulário eletrônico disponível no site da UFOP. Não haverá cobrança de taxa de inscrição ou de participação.

Processo de seleção

A classificação dos inscritos será feita por meio do aproveitamento das notas obtidas pelos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Nesse sentido somente poderão participar da seleção os estudantes que já tenham concluído o Ensino Médio e que tenham participado de uma das edições do Enem aceitas para fins de classificação.

Conforme o edital, a UFOP aceitará as notas das edições do exame ocorridas entre os anos de 2009 e 2022. Além disso, o estudante não pode ter obtido nota inferior a 0,01 na redação do Enem. Para fins de classificação, a universidade vai considerar as notas obtidas nas provas de linguagens, códigos e suas tecnologias; de matemática e suas tecnologias; de ciências da natureza e suas tecnologias; e de ciências humanas e suas tecnologias. A nota da prova de redação também será considerada.

Os pesos atribuídos para as notas obtidas em cada uma dessas provas varia de acordo com o curso pretendido. Os candidatos podem consultar os ponderadores no edital.

Vagas e resultados

Apesar de serem EaD, os cursos exigem encontros presenciais, principalmente com fins avaliativos. Desse modo, no momento da inscrição, além de informar os seus dados pessoais e o curso, o estudante deverá indicar um polo de apoio presencial. O edital indica ainda que as 480 oportunidades estão distribuídas entre os seguintes polos de apoio presencial: Alterosa, João Monlevade, Bom Despacho, Cambuí, Conselheiro Lafaiete, Sabará e Salinas.

Parte das vagas ofertadas nesse processo seletivo estão reservadas para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas da rede pública, conforme estabelece a Lei de Cotas. Portanto há recorte de renda e percentual de vagas exclusivo para pessoas autodeclaradas pretas, pardas e indígenas.

Além disso, a UFOP reserva parte das vagas para professores e profissionais da educação básica sem curso em nível superior ou sem formação em nível superior nas áreas em que atuam e para pessoas com deficiência, independentemente da renda familiar e da trajetória escolar em nível médio.

Resultado e matrículas

De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado do processo seletivo está prevista para o dia 26 de abril de 2023. Na mesma data, os candidatos poderão consultar a lista de convocados em 1ª chamada para as matrículas e também as orientações da UFOP para o registro acadêmico nos respectivos cursos de graduação EAD.

Havendo candidatos classificados como excedentes no curso e polo de apoio presencial, as vagas eventualmente não ocupadas após a primeira chamada poderão ser preenchidas mediante novas convocações para matrícula.

Confira o edital na íntegra para mais informações.



Você também pode gostar:

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UFVJM divulga prazo para o envio dos pedidos de isenção da taxa de inscrição e demais datas da SASI 2023; saiba mais.