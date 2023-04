Universidade Federal do Rio de Janeiro Realizará Concurso Público em Maio

Na quinta-feira, dia 20 de abril, a UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) divulgou que publicará um novo edital em 02 de maio. Desse modo, os candidatos já podem aguardar e começar a se preparar para o novo concurso público da Universidade.

Neste certame, então, haverá a oferta de 281 vagas, das quais:

88 são para cargos que exigem nível técnico ou médio de formação;

193 são para cargos que requerem nível superior.

Além disso, no que se refere à lotação destas oportunidades, os candidatos poderão trabalhador nos campi de:

Rio de Janeiro;

Duque de Caxias;

Macaé.

Depois da publicação do edital no início de maio, o prazo de inscrições se iniciará no dia 18 de maio, indo até 18 de junho. Além disso, já é possível saber que as taxas de inscrição terão os seguintes valores:

R$ 80 para o cargo de assistente de alunos;

R$ 100 para os demais cargos de nível médio;

R$ 160 para aqueles que exigem nível superior.

No entanto, é possível solicitar a isenção desta quantia entre 18 e 15 de maio.

Veja também: IFMA abre novo concurso público para diferentes cargos

Em seguida, o próximo passo que os candidatos mais esperam é a Prova Objetiva. Esta tem previsão para ocorrer no início de agosto. Contudo, apenas será possível saber da data certa com a publicação do edital.

UFRJ atualizou salários dos novos cargos

Indo adiante, a UFRJ também divulgou que o novo edital contará com remunerações atualizadas. Isto é, depois do reajuste salarial para servidores públicos federais que o Ministério de Gestão e Inovação dos Serviços Públicos anunciou.

Portanto, já é possível esperar as remunerações de:

R$ 3.325,18 para os cargos de nível médio;

R$ 5.214,85, para as funções de nível superior.



Você também pode gostar:

Nestes salários, então, também se encontra o auxílio alimentação que também conta com reajuste, indo para R$ 658. Além disso, os servidores da Universidade poderão contar com outros benefícios como, por exemplo:

Auxílio-transporte, a depender do valor da passagem;

Auxílio-saúde;

Auxílio pré-escolar, para aqueles com dependes na idade adequada;

Adicionais de insalubridade e noturno, para os cargos nesta condição;

Incentivo à qualificação, progressão por capacitação e progressão por mérito.

Além disso, é importante lembrar que a contratação será no regime estatutário, ou seja, garantindo estabilidade no serviço público. Desse modo, os candidatos que conseguirem se aprovar deverão contar com boas condições de trabalho.

UFRJ busca valorizar servidores

O novo concurso público da UFRJ tem o objetivo de renovar seu quadro de servidores públicos. Assim, é possível garantir que aqueles que já trabalham na Universidade não se sobrecarreguem. Então, o órgão poderão prestar um serviço educacional de maior qualidade.

Veja também: Ibama e ICMBio deverão contar com novos concursos públicos em breve

Nesse sentido, Carlos Frederico Rocha, o atual reitor da UFRJ, reafirmou a importância dos servidores na Universidade.

“A maior universidade federal do país aguarda com grande expectativa pelos novos servidores. A PR-4, sob liderança da nossa pró-reitora, Maria Tereza Ramos, está dedicada à organização desses certames. Os servidores fazem parte do nosso principal patrimônio, que é a comunidade universitária. É com ela que seguimos na missão de contribuir para o avanço científico, tecnológico, artístico e cultural da sociedade brasileira, por meio das nossas atividades de ensino, pesquisa e extensão”, defendeu.

Universidades passam por crise

Atualmente, muitas universidades públicas indicam que estão passando por uma crise. Isto é, visto que há falta de investimento para atuar na pesquisa, no ensino, na extensão, para além de promover uma estrutura física suficiente.

Nesse sentido, alunos e servidores da UFF (Universidade Federal Fluminense, no campus de Niterói, por exemplo, declaram que o edifício precisa de reformas.

Além disso, a Universidade também indica que não possui dívidas, mas que, ainda assim, o orçamento não cobre as políticas de assistência e permanência estudantil, além de melhorias na infraestrutura.

Portanto, o anúncio recente do governo federal sobre novos repasses é visto com grande aprovação da comunidade acadêmica. A expectativa é que eles sejam importantes para suprir estas necessidades.

Outra universidade na mesma situação é a UFRJ, quem encontram dificuldades nos pagamentos de bolsas de auxílio estudantil. No total, são 12,7 mil alunos com renda de até um salário mínimo e meio, ou seja, critério para receber a bolsa.

É possível perceber que a UFRJ contou com uma grande diminuição de recursos, indo de R$ 773 milhões em 2012 para R$ 329 milhões em 2022. Isto é, cerca de 42% de queda, em dez anos.

Nesse sentido, a Universidade recebeu a notícia de novos recursos de forma positiva. Segundo o Ministério da Educação serão cerca de R$ 2,5 bilhões para recomposição de recursos do ensino superior. Além disso, as bolsas de estudo também deverão contar com reajustes.

Veja também: Fhemig abre concurso com mais de 1.800 vagas

No entanto, ainda assim, estes valores não serão suficientes para a UFRJ que não deverá zerar seu déficit em 2023, nem resolver todas as questões estruturais.

Como funciona a UFRJ?

Aqueles que desejam trabalhar na UFRJ devem se informar melhor sobre a entidade. Nesse sentido, é importante lembrar que ela foi a primeira universidade federal, em 1920.

Hoje em dia, a UFRJ já possui um total de 176 cursos de graduação, além de 232 cursos de mestrado e doutorado.

Deste total, portanto, conforme as informações de 2022 da própria Universidade, são:

172 cursos de graduação presencial;

4 cursos de graduação a distância;

24 cursos de graduação noturnos;

200 cursos de especialização (lato-sensu);

132 programas de pós-graduação stricto-sensu (mestrado, doutorado e pós-doutorado).

Isso significa que, anualmente, a UFRJ abre por volta de 9 mil vagas nos cursos de graduação. Para tanto, usa-se o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), com notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Além disso, a quantidade de servidores públicos e de corpo discente da UFRJ também é extensa, contanto com:

53.500 estudantes de graduação (presencial e a distância);

15.700 estudantes de pós-graduação (especialização, residência médica, mestrado e doutorado);

4.242 professores;

3.524 técnicos-administrativos que atuam em hospitais;

5.278 técnicos-administrativos que atuam nas demais unidades da UFRJ;

7.542 aposentados;

3.297 pensionistas.

Portanto, aquele que se aprovar no próximo certame fará parte deste quadro de servidores, atuando em prol do ensino, pesquisa e extensão da Universidade.

No que diz respeito à estrutura, a UFRJ possui:

1.456 laboratórios;

44 bibliotecas;

19 entes museais;

9 unidades de saúde;

14 prédios tombados.