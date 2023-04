Universidade Federal do Tocantins Realiza Exames de Admissão para o Vestibular 2023/2 neste Domingo (30).

A Universidade Federal do Tocantins (UFT) realiza neste domingo, dia 30 de abril, a aplicação das provas do Vestibular 2023/2. De acordo com o edital, a aplicação acontecerá em dois turnos, no período da manhã, com início às 8h10, e no período da tarde, com início às 14h40.

Segundo o cronograma, o fechamento dos portões dos prédios será, impreterivelmente, 10 minutos antes do horário de início das provas. Desse modo, o fechamento dos portões será às 8h e às 14h30.

A aplicação das provas acontecerá nos seguintes municípios: Araguaína, Arraias, Gurupi, Miracema, Palmas, Porto Nacional e Tocantinópolis.

Provas

Ainda de acordo com o edital, a avaliação contará com uma Prova de Redação em Língua Portuguesa e com uma Prova de Conhecimentos composta por 76 questões objetivas sobre conteúdos das disciplinas do Ensino Médio. Portanto, a avaliação será organizada por área: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Desse modo, a prova abarcará assuntos das disciplinas ministradas durante o Ensino Médio: Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, Matemática, História, Geografia, Biologia, Química, Física e Geografia.

Orientações para o dia de prova

Segundo as orientações publicadas pela UFT, os candidatos deverão chegar aos locais de prova com antecedência de, no mínimo, uma hora do horário de início.

Para os candidatos que forem realizar a seletiva nas unidades Unitins e UFT de Palmas, a UFT recomenda chegar com uma antecedência de duas horas devido ao grande fluxo de veículos.

Para acessar os locais de prova, os candidatos devem apresentar documento oficial de identificação com foto (original). Além disso, é necessário levar caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada em material transparente. A UFT não permitirá o uso de lápis, lapiseira/grafite, marca-texto ou borracha durante a realização das provas.

Oferta de vagas

Ainda de acordo com o edital, ao todo, a UFT está ofertando 766 vagas para ingresso de novos alunos em 41 opções de cursos de graduação de diversas áreas. O processo seletivo visa o ingresso de novos alunos no segundo semestre letivo deste ano.

Há oportunidades para os seguintes cursos: Letras, Biologia, Física, Geografia, Gestão de Turismo, História, Logística, Matemática, Medicina, Medicina Veterinária, Química, Zootecnia, Matemática, Pedagogia, Agronomia, Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, Engenharia Florestal, Pedagogia, Serviço Social, Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências da Computação, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Enfermagem, Engenharia de Alimentos, Engenharia Elétrica, Filosofia, Jornalismo, Medicina, Nutrição, Teatro, Ciências Biológicas, entre outros.



De acordo com a UFTA, nessa edição do Vestibular os três cursos com maior concorrência Medicina em Araguaína, com 302,25 candidatos por vaga; Medicina em Palmas, com 243,63 candidatos por vaga; e Direito em Palmas, com 41 candidatos por vaga.

Metade das vagas está reservada de acordo com a Lei de Cotas. Portanto, há vagas exclusivas para estudantes de escolas públicas, para pretos, pardos, indígenas e para pessoas com deficiência.

Resultados

A divulgação dos gabaritos preliminares está prevista para o dia 1º de maio de 2023. Os interessados poderão interpor recursos no dia 3 do mesmo mês, por meio do site da UFT.

O resultado final do Vestibular 2023/2 será liberado no dia 14 de junho, enquanto a lista de convocados em 1ª chamada será publicada no dia 15 seguinte. Os convocados em 1ª chamada deverão realizar as matrículas nos dias 19, 20 e 21 do mesmo mês. A lista de documentos necessários para o registro acadêmico está disponível no edital.

A universidade prevê a publicação de uma 2ª chamada para o dia 23 de junho, com matrículas entre 27 e 28 de junho. De acordo com o edital, poderão ser feitas até cinco chamadas para o preenchimento das vagas.

Acesse o site da UFT para mais informações.

