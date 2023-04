UPE divulga notas da 1ª e 2ª etapas do SSA 2023

A Universidade de Pernambuco (UPE) já divulgou as notas obtidas pelos candidatos na 1ª e na 2ª etapas do Sistema Seriado de Avaliação (SSA) 2023. Desse modo, os candidatos já podem consultar o desempenho obtido nas provas por meio do site da instituição. É nessário fazer login com CPF e senha para conferir a nota.

O SSA é o vestibular seriado da UPE. Nesse sentido, os estudantes fazem provas ao final de cada ano do Ensino Médio (1º, 2º e 3º). Somente no último ano e ao fazer a 3ª etapa do SSA os estudantes concorrem às vagas ofertadas pela universidade, utilizando a soma das notas das três etapas.

Sobre o SSA 2023

A UPE aplicou as provas das duas primeiras etapas nos dias 11 e 12 de dezembro de 2022. Houve locais de prova nas seguintes cidades de Pernambuco: Recife, Nazaré da Mata, Palmares, Caruaru, Garanhuns, Arcoverde, Petrolina, Serra Talhada, Salgueiro, Ouricuri e Surubim.

De acordo com o edital, as provas das etapas I e II foram compostas por 90 questões objetivas sobre conteúdos das disciplinas dos 1º e 2º anos do Ensino Médio, respectivamente. Desse modo, as provas abarcaram conhecimentos de Língua Portuguesa, Matemática, Biologia, Física, Química, Artes, Educação Física, Língua Inglesa, Filosofia, Geografia, História e Sociologia.

Já a aplicação do SSA 3 aconteceu nos dias 4 e 5 de dezembro de 2023. A avaliação contou com assuntos das disciplinas do 3º ano do Ensino Médio. Além disso, a UPE aplicou uma prova de redação em Língua Portuguesa para todos os candidatos.

Ao todo, a UPE ofertou 1.800 vagas em 54 cursos de graduação de diversas áreas para os aprovados na 3ª etapa do SSA 2023. As vagas são para os 11 campi da universidade. A universidade divulgou o resultado final, com a lista de classificados no SSA 3, no dia 23 de fevereiro deste ano. As matrículas dos convocados já foram recebidas.

