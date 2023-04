Usuários de mídia social criticam a Nike após parceria com a mulher trans Dylan Mulvaney

VVários usuários de mídia social não ficaram nada felizes depois de perceber que a Nike fez parceria com um ativista transgênero Dylan Mulvaney.

Esta última usou sua conta no Instagram para anunciar sua colaboração com a empresa multinacional e postou fotos dela vestindo calças Nike e sutiã esportivo.

“Alerta a mídia – estou entrando na minha era de treino” Mulvaney legendou as fotos que ela compartilhou com seus dois milhões de seguidores.

No entanto, os usuários de mídia social atacaram a Nike, com Evan Kilgore campanha contra a empresa.

“A Nike agora está patrocinando o ativista transgênero, Dylan Mulvaney. Pare de comprar Nike. Passe adiante”, Kilgore escreveu.

James Bradleyque é um candidato político do Partido Republicano na Califórnia, acrescentou que “a Nike acabou de revelar que ODEIA mulheres de verdade. É assim que a VERDADEIRA misoginia se parece.”

No entanto, liberal Brian Krassenstein foi ao Twitter para elogiar a decisão da Nike de fazer parceria com um transgênero.

“ÚLTIMA HORA: Nike agora está pagando estrela transgênero Dylan Mulvaney como embaixador da marca”, liberal Krassenstein tuitou.

“Isso segue sua constante ascensão à fama, em parte graças a muito talento, uma grande personalidade e os conservadores não conseguem parar de falar em cancelar qualquer um que trabalhe com ela.”

Em uma entrevista com GirlBoss, Mulvaney discutiu suas lutas em sua tentativa de ser aceita pela indústria do entretenimento.

“Eu venho de uma parte muito conservadora da Califórnia – e nem mesmo por culpa da minha família, simplesmente não estava nas cartas para mim”, observou ela.

“Então, durante a pandemia, voltei para casa morando com minha família e me perguntando: ‘Dylan, você se sente como um menino?’ Foi realmente durante esse período de desemprego que finalmente me perguntei: ‘Quem sou eu sem esta carreira?’

“Lutei por muito tempo para que a indústria do entretenimento me aceitasse e tivesse um lugar para mim… agora, porque a internet e todos esses seguidores decidiram me amar, estão criando essas oportunidades que eu não tinha antes.”